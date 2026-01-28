Milei y su sorprendente reacción ante la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: ¡cánticos de ‘tobillera’!

El Desenfreno de Javier Milei en «La Derecha Fest»: Cánticos, Burla y Mensajes Directos

En una noche electrizante, el presidente Javier Milei cerró su «Tour de la Gratitud» entre risas y polémica, mientras desató cánticos que apuntaron a Cristina Kirchner, todo en un ambiente festivo.

El evento tuvo lugar durante «La Derecha Fest», donde Milei no solo se lució cantando junto a su expareja Fátima Florez, sino que también aprovechó para reavivar sus ataques a la expresidenta. A medida que el público mostraba su entusiasmo con gritos de “Javo” y cánticos sobre Kirchner, el mandatario se unió a la burla al tocarse el tobillo mientras insinuaban la custodia electrónica de la exfuncionaria.

Un Gesto que Provocó Risas

El momento se tornó hilarante cuando Milei, ante los gritos de “Cristina tobillera”, hizo un gesto humorístico que desató las carcajadas del público. La escena no solo unió a los seguidores del presidente en un canto de apoyo, sino que también subrayó el clima hostil entre los sectores políticos.

Tiron y Afán de Provocar

Milei, en una pausa durante su discurso centrado en las reformas de su gobierno, no vaciló en rebatir a sus oponentes con una canción que resaltó su estilo provocador: “Saquen al pingüino del cajón para que vea que los pibes cambiaron de idea”. Este tipo de interacciones marcaron el evento, promoviendo una sensación de unidad entre los asistentes.

Reflexiones sobre el Actual Contexto Político

A lo largo de la noche, el Presidente no se limitó a hacer reír, sino que también atacó frontalmente a la oposición. Con un mensaje claro, aseguró que “la prisión debería ser para los chorros, como la señora”, refiriéndose a su rival política. Este enfoque directo reflejó su visión sobre la corrupción en la política argentina.

Un Mensaje para los Empresarios

Ante los recientes roces con el empresario Paolo Rocca y el grupo Techint, Milei no dejó pasar la oportunidad de dirigirse al sector empresarial. Enfatizó que “la única forma de crecer es sirviendo al prójimo” y lanzó un aviso a aquellos que, a su juicio, operan con promesas vacías: “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado”. Estas declaraciones resonaron profundamente en el auditorio, donde los aplausos no se hicieron esperar.

Con una mezcla de espectáculo y política, Javier Milei logró atraer tanto a fervientes simpatizantes como a críticos, desmantelando las convenciones de los discursos tradicionales. La noche se cerró en un tono de euforia y confrontación, dejando entrever que el panorama político argentino se mantiene más efervescente que nunca.