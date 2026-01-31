Éxito en la segunda noche de la Fiesta de la Fruta Fina: gran afluencia y espíritu local

La segunda noche de la Fiesta de la Fruta Fina en El Hoyo fue un espectáculo vibrante, lleno de música, cultura y un fuerte sentido de comunidad. Artistas locales y regionales iluminaron el escenario en un evento que consolidó la unión entre vecinos y turistas.

Un Encuentro Familiar y Cultural

Darío González Maldonado, secretario de Desarrollo Económico del municipio, destacó el ambiente acogedor que se vivió: “Fue una noche tranquila, muy familiar y se desarrolló todo con normalidad”, comentó para Crónica. El evento, que celebra la solidaridad, reunió a una multitud ansiosa por disfrutar de la tradicional festividad.

Actividades para Todos los Gustos

La jornada comenzó con un emocionante torneo de beach newcom y el popular concurso de hacheros y hacheras, con premios que superaron el millón de pesos. La afluencia de público fue notable, evidenciando el interés por las tradiciones locales.

Una Noche Musical Inolvidable

El escenario vibró con la presentación de varios artistas destacados. Entre ellos, Yoel Hernández lanzó un nuevo tema en homenaje a los damnificados por incendios, recibiendo una emotiva ovación. La emotividad continuó con la interpretación local de “Aunque pase el tiempo”.

La grilla incluyó actuaciones de Folkeados, Los Patagónicos, Ballet Fogón del Sur, Yoselin Cayú, Ballet El Renacer, Nelson Ávalos, La Roca, Fátima y la Fuerza Sureña, Rauly Carabajal y La 24/7 del Sur, reafirmando las raíces culturales de la Patagonia.

Premiaciones que Celebran el Talento Local

En el marco del evento, se celebraron los premios del concurso de hacheros y hacheras. Andrea Henríquez se alzó con el primer lugar en la categoría femenina, mientras que en la masculina, Daniel Monsalbe fue el destacado ganador. Otros competidores también fueron reconocidos, sumando emoción a la noche.

Gastronomía y Diversión para Todos

Los asistentes disfrutaron de una amplia oferta de puestos de gastronomía, artesanías, sorteos y actividades recreativas. Los juegos inflables para los más pequeños añadieron un toque especial a la velada, convirtiendo la fiesta en un evento familiar inolvidable.

En definitiva, la Fiesta de la Fruta Fina en El Hoyo demostró una vez más el poder de la música, la cultura y la solidaridad, dejando una huella imborrable en el corazón de todos los presentes.