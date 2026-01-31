García Ortiz abona la sanción y el Supremo solicita al novio de Ayuso su cuenta para la indemnización

El Tribunal Supremo Activa el Pago de Indemnización Tras el Caso de Revelación de Secretos

La reciente decisión del Tribunal Supremo reaviva la controversia tras la revelación de secretos, marcando un nuevo capítulo en el ámbito judicial español.

Luego de concretar todos los pagos estipulados en la sentencia del Tribunal Supremo, se ha solicitado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que proporcione sus datos bancarios para proceder con el ingreso de la indemnización. Esta medida, según lo informado por Europa Press, está relacionada con el cumplimiento de la sanción económica impuesta al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la revelación de secretos.

Detalles de la Indemnización y Sanción Económica

De acuerdo con Europa Press, García Ortiz ya ha depositado los 17.200 euros ordenados por la decisión del alto tribunal. Esta suma se desglosa en 10.000 euros de indemnización que se entregarán a González Amador, y 7.200 euros correspondientes a una multa. La sentencia, emitida en diciembre pasado, también incluyó la inhabilitación de García Ortiz para ocupar el cargo de fiscal general del Estado por un periodo de dos años.

Un Apoyo Colectivo del Cuerpo Fiscal

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía García Ortiz, lanzó una campaña para recaudar los fondos necesarios para cubrir la sanción económica. Semanas después, la asociación anunció que había logrado la cantidad requerida, gracias al apoyo no solo de sus miembros, sino también de ciudadanos ajenos al Ministerio Fiscal. En un comunicado, la UPF destacó la importancia del respaldo colectivo, afirmando que “nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley y defendiendo instituciones constitucionales”.

Defensa del Exfiscal y Su Reincorporación

Por otro lado, García Ortiz ha interpuesto un incidente de nulidad contra la sentencia, defendiendo que su actuación fue en favor de la credibilidad de la Fiscalía frente a cuestionamientos. Según Europa Press, el exfiscal argumentó que sus acciones estaban alineadas con su responsabilidad institucional.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron que García Ortiz ha sido reintegrado a la carrera fiscal, siendo asignado a la Sección de lo Social de la Fiscalía en el Tribunal Supremo. Luego de cumplir con sus responsabilidades económicas, García Ortiz retomará tareas en un ámbito diferente al que ejercía como fiscal general.

Impacto y Reacciones en el Ámbito Judicial

Este caso, que ha captado la atención de diversas organizaciones y sectores del ámbito judicial, ha reabierto debates sobre la responsabilidad individual y el apoyo de las instituciones en situaciones críticas. La implicación de la UPF y la respuesta de ciudadanos en el pago de la sanción han sido tema de discusión respecto a las decisiones tomadas en el ejercicio de cargos públicos.

Con el pago de la indemnización, la reanudación de funciones de García Ortiz y la notable actuación de la UPF, este episodio cierra una fase de la controversia que ha tenido gran relevancia institucional.