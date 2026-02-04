Irán y EE. UU. se reúnen el viernes en Omán para hablar sobre nuclear

Diálogo Nacional: Irán y EE. UU. Inician Conversaciones Críticas en Omán

Irán y Estados Unidos se preparan para reanudar sus conversaciones nucleares este viernes en Omán. Este encuentro se produce en un contexto tenso tras la reciente represión en Irán, lo que genera expectación sobre el futuro de las negociaciones.

Tensiones Previas a las Conversaciones

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció las pláticas después de horas de incertidumbre que llevaron a especulaciones sobre su posible cancelación. Inicialmente, se esperaba que las negociaciones tuvieran lugar en Turquía, un país que había mediado para facilitar el encuentro.

“Agradezco a nuestros hermanos omaníes por organizar todo lo necesario”, compartió Araghchi en un mensaje en X el miércoles por la noche.

Incidentes Militares y su Impacto en el Diálogo

Este avance hacia las conversaciones llega justo después de que un caza de la Marina de EE. UU. derribara un dron iraní cerca de un portaaviones, lo que intensifica las ya altas tensiones. Además, barcos rápidos de la Guardia Revolucionaria de Irán intentaron interferir con un buque con bandera estadounidense en el estrecho de Hormuz, según informó la Marina.

A pesar de la tensión generada por estos incidentes, la posibilidad de negociaciones con EE. UU. parece estar vigente. Un funcionario regional indicó que Irán busca un formato de discusión diferente, concentrándose exclusivamente en su programa nuclear y limitando la participación a ambas naciones.

Un Nuevo Enfoque por Parte de la Administración de EE. UU.

Fuentes citadas en informes aseguran que la administración de Trump ha respaldado la participación en las conversaciones de alto nivel en Omán, dejando atrás el plan inicial en Turquía. Líderes árabes y musulmanes instaron al gobierno estadounidense a no abandonar el diálogo, incluso mientras Irán presiona para ajustar el enfoque de la negociación.

Aunque existe escepticismo sobre el éxito de las pláticas, la Casa Blanca ha decidido colaborar con este cambio en honor a sus aliados en la región.

Expectativas Más Allá del Programa Nuclear

El senador Marco Rubio expresó que EE. UU. desea abordar varias preocupaciones durante las conversaciones, incluyendo los misiles balísticos de Irán y su apoyo a redes de poder en el Medio Oriente, además de la situación de los derechos humanos en el país.

“La cúpula clerical de Irán no refleja a su pueblo. He visto pocos países donde haya una desconexión tan grande entre los líderes y la población”, declaró a la prensa.

Señales de Apertura desde Teherán

Los indicios de que Irán está dispuesto a dialogar surgieron cuando el presidente reformista Masoud Pezeshkian manifestó haber instruido al ministro de Relaciones Exteriores a buscar negociaciones justas con EE. UU. Este movimiento es percibido como un respaldo del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, quien había mostrado resistencia a cualquier tipo de negociaciones en el pasado.

A pesar de que Teherán ha mantenido que su programa nuclear es pacífico, algunos de sus altos funcionarios han amenazado en los últimos años con avanzar hacia el desarrollo de armas nucleares.