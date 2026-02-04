miércoles, febrero 4, 2026
Noticias destacadas

Liga de Expansión MX: Horarios y Sedes de la Jornada 5

¡No Te Pierdas la Emoción de la Jornada 5 de la Liga de Expansión!

Con el fervor del fútbol a flor de piel, los equipos de la Liga de Expansión se preparan para una jornada que promete adrenalina y emociones fuertes. Descubre todos los detalles para disfrutar al máximo.

Partidos Imperdibles de la Jornada

La Liga de Expansión vuelve con una fascinante programación. Toma nota de los encuentros que no puedes perderte.

Tepatitlán vs Correcaminos

Fecha: 6 de febrero
Horario: 19:00 horas
Estadio: Gregorio Tepa Gómez

Venados vs Alebrijes

Fecha: 6 de febrero
Horario: 19:00 horas
Estadio: Carlos Iturralde Rivero

Mineros vs Morelia

Fecha: 6 de febrero
Horario: 21:00 horas
Estadio: Carlos Vega Villalba

Atlante vs Tapatío

Fecha: 7 de febrero
Horario: 17:00 horas
Estadio: Agustín Coruco Díaz

Jaiba Brava vs Irapuato

Fecha: 7 de febrero
Horario: 19:00 horas
Estadio: Tamaulipas

Dorados vs Atlético La Paz

Fecha: 7 de febrero
Horario: 21:00 horas
Estadio: Caliente

Tlaxcala vs Leones Negros

Fecha: 8 de febrero
Horario: 12:00 horas
Estadio: Tlahuicole

Conociendo la Liga de Expansión

La Liga de Expansión, que se afianza como la segunda división del fútbol mexicano, proporciona un espacio vital para el desarrollo de nuevos talentos y equipos. Desde su creación en 2020, ha experimentado grandes cambios que han marcado su rumbo.

Este torneo, que consta de 15 equipos, eliminó el sistema de ascenso y descenso en un esfuerzo por mejorar la estabilidad económica de los clubes. Aunque esta decisión generó críticas por parte de expertos y aficionados, la liga sigue siendo un pilar fundamental para el fútbol profesional en el país.

La competencia se desarrolla de forma similar a la primera división, con torneos cortos y partidos eliminatorios que comienzan con los cuatro mejores equipos y un formato de repechaje para los siguientes ocho.

Los campeones de cada torneo se enfrentan en un emocionante duelo por el título de «campeón de campeones». Esta dinámica no solo mantiene vivo el espíritu competitivo, sino que también brinda a los aficionados un espectáculo cautivador.

Liga de Expansión
Vivamos juntos la pasión del fútbol en la Liga de Expansión.
