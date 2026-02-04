Liga de Expansión MX: Horarios y Sedes de la Jornada 5

¡No Te Pierdas la Emoción de la Jornada 5 de la Liga de Expansión!

Con el fervor del fútbol a flor de piel, los equipos de la Liga de Expansión se preparan para una jornada que promete adrenalina y emociones fuertes. Descubre todos los detalles para disfrutar al máximo.

Partidos Imperdibles de la Jornada La Liga de Expansión vuelve con una fascinante programación. Toma nota de los encuentros que no puedes perderte. Tepatitlán vs Correcaminos Fecha: 6 de febrero

Horario: 19:00 horas

Estadio: Gregorio Tepa Gómez Venados vs Alebrijes Fecha: 6 de febrero

Horario: 19:00 horas

Estadio: Carlos Iturralde Rivero Mineros vs Morelia Fecha: 6 de febrero

Horario: 21:00 horas

Estadio: Carlos Vega Villalba Atlante vs Tapatío Fecha: 7 de febrero

Horario: 17:00 horas

Estadio: Agustín Coruco Díaz Jaiba Brava vs Irapuato Fecha: 7 de febrero

Horario: 19:00 horas

Estadio: Tamaulipas Dorados vs Atlético La Paz Fecha: 7 de febrero

Horario: 21:00 horas

Estadio: Caliente Tlaxcala vs Leones Negros Fecha: 8 de febrero

Horario: 12:00 horas

Estadio: Tlahuicole

Conociendo la Liga de Expansión

La Liga de Expansión, que se afianza como la segunda división del fútbol mexicano, proporciona un espacio vital para el desarrollo de nuevos talentos y equipos. Desde su creación en 2020, ha experimentado grandes cambios que han marcado su rumbo.

Este torneo, que consta de 15 equipos, eliminó el sistema de ascenso y descenso en un esfuerzo por mejorar la estabilidad económica de los clubes. Aunque esta decisión generó críticas por parte de expertos y aficionados, la liga sigue siendo un pilar fundamental para el fútbol profesional en el país.

La competencia se desarrolla de forma similar a la primera división, con torneos cortos y partidos eliminatorios que comienzan con los cuatro mejores equipos y un formato de repechaje para los siguientes ocho.

Los campeones de cada torneo se enfrentan en un emocionante duelo por el título de «campeón de campeones». Esta dinámica no solo mantiene vivo el espíritu competitivo, sino que también brinda a los aficionados un espectáculo cautivador.