Martín Simonetta: “Argentina debe fortalecer su economía para ser autosuficiente”

La economía argentina atraviesa un momento crítico en medio de una reconfiguración global que redefine relaciones de poder. En una reciente charla con Canal E, el economista Martín Simonetta expone cómo este nuevo escenario se asemeja a una guerra fría contemporánea.

Argentina se encuentra en una posición delicada en un mundo que se fragmenta en áreas de influencia. Con un vínculo comercial y financiero significativo con China, que se posiciona como el segundo destino de sus exportaciones, y la creciente intervención de Estados Unidos en la región, Simonetta alerta sobre los riesgos y desafíos que enfrentará el país.

Un Mundo en Fragmentación

Simonetta sostiene que estamos ante una división tácita del planeta, donde impera un acuerdo implícito de segregación por zonas de influencia. “Estados Unidos busca contener a China en América Latina mientras maniobra en frentes colaterales”, explica el economista. En este contexto, el papel de Estados Unidos se reconfigura, enfocándose en fortalecer su presencia en la región, como sucedía en el pasado con el lema “América para los americanos”.

Cambio en el Comercio Global

La evolución del comercio también es notable, ya que Simonetta afirma que “ha terminado, al menos temporalmente, la era del libre comercio global”. Estados Unidos está adoptando un enfoque más táctico, negociando “producto a producto”, dejando atrás las reglas comerciales multilaterales establecidas después de la Segunda Guerra Mundial.

Argentina: Diversificación sin Confrontación

Ante este panorama, el vínculo con China se torna fundamental. Simonetta destaca que la relación no solo incluye a Argentina, sino que se extiende a Brasil y gran parte de América Latina. Sin embargo, anticipa que Washington podría presionar para restringir esta conexión, advirtiendo que “Estados Unidos ha dejado claro que debemos poner fin al tema del swap lo antes posible”.

Sin embargo, el comercio agrícola podría permanecer en la mira de la tolerancia. “Aún no hay señales de que se detendrán las exportaciones agrícolas a China”, aclara Simonetta, enfatizando la necesidad de que países como Argentina no concentren sus relaciones comerciales en un solo socio.

El Gran Reto: Lograr Autonomía Financiera

Uno de los mayores peligros para Argentina es la dependencia financiera que podría acentuarse en este contexto. Simonetta enfatiza la urgencia de mejorar la situación económica para evitar depender de actores externos. “El desafío principal es reducir el riesgo país y recuperar la capacidad de acceder a los mercados internacionales de deuda”, concluye.