Misiones: CAPS y hospitales inician la aplicación de la segunda dosis de la triple viral

Misiones da inicio a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral para niños

Los Centros de Atención Primaria de la Salud y hospitales de Misiones comenzaron a aplicar la segunda dosis de la vacuna triple viral a niños de entre 15 y 18 meses. Esta importante medida, anunciada por el Gobierno provincial, busca fortalecer la inmunización infantil.

¿Qué es la vacuna triple viral?

La vacuna triple viral protege contra tres enfermedades: sarampión, rubéola y paperas. Según el Ministerio de Salud Pública, esta actualización en el Calendario Nacional de Vacunación se implementa para reforzar la inmunidad desde edades más tempranas, reduciendo así el riesgo de complicaciones graves y el periodo de susceptibilidad.

Detalles de la vacunación

La primera dosis de esta vacuna se administra a los 12 meses de edad. Sin embargo, la segunda dosis ha sido adelantada para cubrir a los más pequeños, iniciando con aquellos niños y niñas nacidos a partir del 1 de julio de 2024. Aquellos que nacieron antes de esa fecha recibirán esta segunda dosis entre los 4 y 5 años, de acuerdo con la cohorte correspondiente. Desde el Ministerio de Salud se recomienda a los padres consultar los horarios y días de vacunación en los CAPS y hospitales cercanos.

La importancia de la vacunación

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea y puede sobrevivir en superficies durante horas. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre alta, erupciones cutáneas, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Es particularmente grave en niños menores de cinco años. Ante cualquier síntoma, se aconseja buscar atención médica de inmediato para evitar complicaciones.

La vacunación es fundamental para prevenir la propagación de estas enfermedades y proteger a la población infantil. La colaboración de las familias es esencial para asegurar el bienestar de los más pequeños.

Fuente: Ministerio de Salud Pública