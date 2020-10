“No queda un solo dólar líquido y están usando billetes de ahorristas”

Muy preocupantes cada una de las palabras que dijo el periodista Osvaldo ‘Bebo’ Granados al aire de Radio Rivadavia:

“Empiezo a conversar ayer (20/10) a la tarde con Daniel Fernández Canedo y me dice que hable con Ricardo Arriazu, que tiene una bomba. Arriazu, el economista. Muy buscado, muy serio, muy responsable. Casi todas las empresas le piden su orientación sobre lo que viene y lo que puede pasar

Me pongo en comunicación con Arriazu -varios se comunicaron con él- y me dice: “Tengo la información real de alguien del Banco Central de que no queda ni un solo dólar líquido. Pueden haber yuanes u oro pero dólares líquidos, cero.

Entonces, dicen: ‘¿sabés quién puede tener información sobre esto? Averiguá con Marina Dal Poggetto, la economista que tiene una consultora que fue asesora de Miguel Bein durante mucho tiempo y que tiene muy buena información’.

La consultamos y nos envía un informe por escrito en el que nos dijo: ‘Es cierto lo que dice Arriazu. No hay un solo dólar en el Banco Central’.

Pero hay algo todavía peor: están usando para algunas importaciones dólares que no tiene el Banco Central, que no son de ellos. Cuando vos depositás los dólares en el banco, el banco no los puede prestar y van al Banco Central, que es el encaje, el seguro por si vos querés retirar el dinero. Entonces, están usando esos dólares y me dicen que usaron exactamente US$550 millones que no son de ellos sino tuyos porque no hay dólares genuinos“.

“Ellos me juraron que lo van a reponer cuando entren los dólares del campo. Me lo juraron por la vieja”, ironizó entre risas.

