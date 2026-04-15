Solo 1 de cada 3 argentinos satisfechos con su vida sexual: ¿Interfieren los celulares y las series?

Un reciente estudio revela que solo uno de cada tres argentinos se siente satisfecho con su vida sexual, un tema que cobra relevancia en el contexto del bienestar emocional y mental del país.

Un Estudio Revelador sobre la Satisfacción Sexual

El Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la UBA ha realizado un informe detallado sobre el estado emocional de los argentinos, centrándose en un aspecto frecuentemente olvidado: la vida sexual. A través de encuestas online a más de 2,200 adultos, los resultados muestran que solo un 15.8% de los encuestados se siente «muy satisfecho» con su vida sexual, mientras que un 17.4% reporta una satisfacción «algo positiva». Esto significa que, en total, menos de un tercio de la población adulta se siente contenta con este aspecto de sus vidas.

El resto de los participantes se distribuye mayormente en niveles de satisfacción neutra (40.95%), y más de una cuarta parte de la población admite estar insatisfecha. Un 12.65% se declara «algo insatisfecho» y un 13.15% se siente «muy insatisfecho».

La Disminución del Deseo Sexual

Walter Ghedin, un experto en la materia, señala que esta disminución en el deseo sexual es más evidente entre los jóvenes de la generación Z. Indica que factores como las exigencias de la vida diaria, la crianza de los hijos y el trabajo influyen en esta realidad. «Las parejas más viejas parecen experimentar relaciones más activas, a menudo después de situaciones como separaciones o la viudez”, añade Ghedin.

Otro aspecto a considerar es la influencia del uso excesivo de teléfonos móviles y redes sociales. Según el especialista, este fenómeno distrae a las parejas y contribuye al desplazamiento de la intimidad hacia un segundo plano, lo que puede generar un vacío emocional. «Mirar contenido en la cama, en lugar de interactuar entre sí, reduce las conexiones significativas», explica.

El Impacto de la Tecnología en las Relaciones

Además, Ghedin menciona el insomnio relacionado con el uso prolongado de dispositivos por la noche, lo que puede afectar el deseo sexual. “La exposición a la luz de las pantallas dificulta que el cerebro descanse y, en consecuencia, se genera un círculo vicioso de fatiga e insatisfacción”.

En un mundo donde la hipersexualización y la pornografía son omnipresentes, el experto advierte que estas pueden generar expectativas irreales que perjudican la experiencia íntima. “Al tratar de replicar lo que vemos, a menudo nos sentimos frustrados, lo que eleva la ansiedad en la intimidad”, dice Ghedin.

Relación entre Salud Mental y Vida Sexual

A pesar de su importancia en la calidad de vida, la sexualidad a menudo es pasada por alto en las políticas de salud pública. El informe resalta que una vida sexual activa y satisfactoria puede ser una herramienta valiosa para mejorar el bienestar emocional, complementando hábitos saludables como el ejercicio físico y el apoyo social.

Por otro lado, los efectos secundarios de los antidepresivos también son un factor que no se puede ignorar. Ghedin confirma que muchos pacientes desconocen cómo estos medicamentos pueden afectar su deseo y función sexual, llevando a conflictos en las relaciones.

Un Contexto de Estrés y Crisis

En línea con estos hallazgos, el 52.4% de la población se siente en una «crisis vital», y solo un 22.2% reporta un buen descanso nocturno. Las preocupaciones psicológicas, económicas y sociales impactan directamente en la salud afectiva y sexual, creando un ciclo difícil de romper.

Los autores del informe destacan la necesidad de integrar la sexualidad dentro de un enfoque de salud integral, asegurando que se considere siempre como un pilar fundamental en el bienestar de los argentinos.