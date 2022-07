5 tips para reavivar el fuego con tu pareja

Con el tiempo, las parejas van dejando de lado ciertos aspectos que en un principio gozan de importancia, pero que, a medida que la relación se consolida, quizás pierden protagonismo: hablamos de la magia del sexo. Muchas veces no es por nada en concreto, sino por factores externos, el trabajo o las responsabilidades, que generan una falta de pasión en el día a día. Cabe aclarar que esto en sí no es malo ni bueno, es perfectamente normal no sentir deseso todo el tiempo. Sin embargo, si estás buscando reavivar la llama con tu compañero o compañera, estos 5 consejos pueden ayudarte.

5 tips para que tu pareja y tú disfruten al máximo

Dedicar tiempo de calidad a la pareja. ¿Cuántas veces llega el final del día y no pudieron siquiera cruzar unas palabras? Para recuperar esa magia debemos dar importancia al erotismo, a la sensualidad y a la insinuación. Un beso inesperado, una mirada pícara, una proposición atractiva. Hay mucho terreno para descubrir juntos. Igualmente, tener ciertos detalles con nuestra pareja es llamar su atención, como un pequeño regalo, cocinar lo que más le gusta, ver una película juntos o salir a cenar como cuando no tenían tantas obligaciones. Hay mucho por hacer que puede suponer un cambio de tendencia, solo es cuestión de proponérselo.

Organizar citas. A tu pareja seguro le guste que te arregles para él o para ella. ¿Qué tal un café los 2 solos? ¿O mejor organizar una salida campestre sin que nadie los moleste? Compartir momentos especiales como antes, cuando cada encuentro era importante.

Generar un ambiente de sensualidad. No se trata de preparar una cena para 2, sino que el ambiente sea el apropiado. Música romántica, unas velas, una película que les guste, dejar una nota escrita diciendo lo mucho que te gusta estar junto a él o ella. No es conveniente tratar de acercarse directamente proponiendo ir a la cama o querer ir directo al sexo salvaje, muchas veces lo que está por descubrir genera más morbo que ir de manera radical al sexo. Ese descubrimiento poco a poco genera una complicidad brutal que siempre funciona. La imaginación debe ser tu aliada.

¿Quizás introducir algún producto de sex shop? Es una excelente forma de dinamizar la sexualidad de la pareja aportando novedades que pueden ser muy placenteras. Hay una variedad enorme para todos los gustos y el placer de ambos. Provocan sensaciones increíbles y posibilitan llevar la pasión a un nivel superior. Por ejemplo, los geles lubricantes con aromas siempre funcionan y son un comienzo excelente para estimular a la pareja. Tus dedos pueden hacer maravillas. Poco a poco podés descubrir cómo excitar más y mejor a tu pareja. Con los juguetes sexuales no hay que tener miedo, solo curiosidad. Quizás no se lo plantearon pero un dildo puede ser el punto de partida para el placer juntos, o que un estimulador de pezones es terriblemente excitante. Por no hablar de los estimuladores prostáticos, ya que los hombres se vuelven locos al descubrir que pueden tener un intenso placer estimulando esa zona. Abrirse a los juguetes sexuales no proporciona más que avivar la llama de la pasión. No hay que tener miedo, simplemente abrir la mente a nuevas maneras de experimentar placer. Si se animan sin tabús, podrán disfrutar de estos juguetes al máximo.

En pareja hay que hablarlo todo. Es difícil funcionar en la cama o que haya pasión si mantenemos resentimientos mutuos. Hay que abrirse a hablar, a encontrar soluciones y puntos en común para conseguir que el camino se vaya allanando. Cuando las cosas se hablan, se aclaran y se llegan a acuerdos, es mucho más sencillo que el fuego se avive y, de manera natural, la situación se vuelva más beneficiosa para ambos.

Estimular la pasión en una pareja pasa por poner en marcha todas estas medidas y conseguir que, poco a poco, haya una mejor comunicación. Mandar señales a nuestra pareja de manera sutil siempre es un buen comienzo. Hay que tomarlo sin prisa, sabiendo respetar los tiempos y dando espacio a la otra parte para que vaya asimilando la nueva situación.

De esta manera, verás como a medida que va pasando el tiempo, todo se vuelve más natural y vuelve a existir ese deseo de pasar más tiempo juntos. No conviene precipitarse, solo ir trabajando ese aspecto con calma. Cuando la pasión regresa, la vida en pareja se vuelve mucho más placentera y retorna la complicidad perdida. No lo dudes, todos los esfuerzos que hagas en ese sentido van a dar sus frutos. No olvides que cuando se vuelve a encender la mecha del erotismo, puede traer una necesitada vitalidad y oxigenación a la pareja, y eso sí que vale la pena intentarlo.