Alberto Fernández: "la cuarentena va a seguir " "No me corran con la economía"

El presidente Alberto Fernández advirtió hoy que «no» aceptará que lo «corran con la economía» para terminar con la cuarentena porque no lo «van a hacer cambiar de opinión», y afirmó que estará «tranquilo» sabiendo que pudo «salvar las vidas«.

«No me corran con la economía. Yo voy a estar tranquilo sabiendo que pude salvar las vidas que pude salvar. Voy a trabajar en ese sentido, no me van a hacer cambiar de opinión«, enfatizó Alberto Fernández.

En declaraciones a C5N, destacó que «no hay que ver muy lejos» para observar las consecuencias de la pandemia del coronavirus, y amplió: «Miren Ecuador, Brasil, Nueva York que es el epicentro de la modernidad y la gente está muriendo«.

«A mí no me confunde nadie. Sé cuál es la prioridad y que la inmensa mayoría de los argentinos piensa como yo. Vamos a salvar la vida de los argentinos y preservar la vida de los argentinos«, manifestó.

«Parece que nos sentimos mejor, pero no estamos curados«, por lo que «en Capital y Gran Buenos Aires hay que prepararse para seguir» en cuarentena, ya que «estamos muy lejos de la meta«.

«Estamos viendo si algunas cositas podemos focalizar como para que empiecen a hacerse, fundamentalmente en el interior del país. En Capital y Gran Buenos Aires hay que prepararse para seguir. Estamos muy lejos de la meta«, enfatizó Alberto Fernández.

Que opinas ?