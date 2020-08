Alejandro Fantino positivo de coronavirus

Alejandro Fantino confirmó a través de un video en su cuenta en Instagram que tiene coronavirus. El periodista contó que en la madrugada del sábado comenzó a sentir síntomas compatibles con la enfermedad e inmediatamente se aisló. Por recomendación de su médico se realizó el test, cuyo resultado dio positivo de COVID-19.

“Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”, expresó al comienzo de su relato Fantino.