Casinos en Argentina contarán con Pragmatic Play

El proveedor de contenido Pragmatic Play ha anunciado que su cartera de tragamonedas se lanzará con el proveedor sudamericano de soluciones de software LatamWin, mejorando su presencia en el mercado latinoamericano.

En efecto, los sitios y aplicaciones de apuestas están cada vez más presentes en todo el mundo, de esta forma, no extraña ver un Casino Online España, en Inglaterra, en Asia y Latinoamérica, ahora gracias al nuevo acuerdo entre LatamWin con Pragmatic Play.

LatamWin es una de las empresas de más rápido crecimiento en América Latina en los últimos tiempos, se ha convertido en una plataforma de contenido integral y certificada por GLI, además, cuenta con haber cerrado acuerdos con marcas importantes como Betgenius y pronto incorporará Playtech para Brasil.

Actualmente, poseen más de 7 años en el mercado de apuestas en línea y son conocidos por ser proveedores de juegos online, creadores de proyectos de Etiquetas Blancas de Casino llave en mano a través de integraciones por protocolos unificados.

Quiénes son los de Pragmatic play

Pragmatic Play es un proveedor líder de contenido para la industria de casinos en línea, ofrece una cartera de productos múltiples innovadores, regulados y centrados a dispositivos móviles.

Son reconocidos en el mundo de las apuestas en línea por proveer lo que ellos llaman “entretenimiento Premium”, en el que muestran sus arduos esfuerzos por mantener la experiencia más atractiva y sugerente para todos los clientes actuales y potenciales, de esa forma, brindan a través de una gama de productos, incluyendo tragamonedas, casino en vivo y bingo.

Con una oferta de más de 100 máquinas tragamonedas de video, casino en vivo y bingo, poseen una cartera de juegos insuperable disponibles en todas las monedas y en más de 20 idiomas principales para proporcionar una experiencia local a jugadores de todo el mundo.

De igual forma, su historial de entrega rápida de idiomas se compara con la compra de monedas en sus tres productos: tragamonedas, casino en vivo y bingo, está completamente personalizable, apta para todos los juegos en cualquier parte del mundo.

Pragmatic Play para Argentina

Según los términos del nuevo acuerdo de asociación, el catálogo de tragamonedas de Pragmatic Play se integrará en el sistema de Los Andes de LatamWin, este sistema incluye a varios países de América Latina.

Melissa Summerfield, encargada del departamento de comunicaciones de Pragmatic Play comentó: “Estamos muy contentos de ver nuestras tragamonedas de video en vivo con la plataforma de casino de LatamWin, el sistema Andes.”

Agregó además que, “siempre estamos buscando formas de expandir nuestra presencia en los mercados de todo el mundo y LatamWin parece ser una combinación perfecta para nosotros, es por eso que esperamos una larga y emocionante asociación en conjunto”.

Por su parte, el CEO de LatamWin Group, Wilfred Adelsdofer Velasco anunció su entusiasmo: “Pragmatic Play tiene una reputación impresionante por brindar experiencias de juego inmersivas, por lo que estamos muy entusiasmados de poder integrar su cartera de tragamonedas al mercado latinoamericano.

De hecho, esperamos ofrecer sus productos a nuestros clientes y tener una asociación fructífera a medida que crecemos junto a ellos”.

Tragamonedas en vivo

Esto continúa una serie de acuerdos multi-productos de Pragmatic Play después de que se vinculó con Marathonbet para finales de abril, que vio su conjunto de casinos en vivo y contenido de bingo en vivo con el operador MaranthonBet, como una asociación en potencia.

Entre los juegos de tragamonedas que se esperan tener en Latinoamérica se encuentran “Fruit Party™”, “Hot to burn™”, “John Hunter and the book of Tut™”, “Great Rhino Megaways™”, “Bronco Spirit™”, “Fruit Rainbow™”, “Wild West Gold™”, “Dance Party™”, “The Wild Machine™”, entre otros más.

Los 4 primeros mencionados son nuevos juegos de Pragmatic Play estrenados en el mes de mayo de 2020, teniendo como característica fundamental que estrenan cuatro nuevos juegos de tragamonedas por mes, actualizando así su portafolio y brindando muchas más opciones para el mercado global, que ahora incluye países como Chile, Argentina, México y Brasil.

En efecto, eso es un logro de su nueva asociación con el Sistema de Los Andes de LatamWin, ya que les permite llegar a un mercado fuerte como el de América del Sur.

También se cree que la utilización de este acuerdo podría cumplir uno de los objetivos que el gigante en software andino LatamWin se había planteado para este año: Posicionarse en el primer lugar en los casinos en línea de Brasil, algo que está logrando más temprano de lo esperado.

Que opinas ?