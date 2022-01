Como superar un amor imposible o platónico ?

El amor platónico es la idea de algo que deseamos, pero sabemos que nunca podremos obtener. Es una idea creada por nosotros mismos o el mismo sentimiento de saber que puedes tener a alguien sin poseerlo.

Los amores platónicos físicamente no existen, pero difícilmente podrás olvidarlos ya que para hacerlo debes olvidar una idea y, cuando una idea se ha creado en el cerebro, es casi imposible sacarla de ahí.

Cuando sientas que estás superando la idea de tu amor platónico entonces sabrás que estas conociendo al verdadero amor, ese que sientes cuando encuentras al hombre indicado y que te hace realmente feliz.

Muchas veces ese amor platónico que tenemos es inalcanzable ya que se puede sentir por un amigo, un actor, un cantante, etcétera; por ende no te puedes olvidar de esa persona y sí eso no te permite hacer una vida normal, es cuestión de que puedas analizarla, olvidarla y avanzar.

El amor platónico es la idea de algo que deseamos, pero sabemos que nunca podremos obtener. Es una idea creada por nosotros mismos o el mismo sentimiento de saber que puedes tener a alguien sin poseerlo.

Los amores platónicos físicamente no existen, pero difícilmente podrás olvidarlos ya que para hacerlo debes olvidar una idea y, cuando una idea se ha creado en el cerebro, es casi imposible sacarla de ahí.

Cuando sientas que estás superando la idea de tu amor platónico entonces sabrás que estas conociendo al verdadero amor, ese que sientes cuando encuentras al hombre indicado y que te hace realmente feliz.

Muchas veces ese amor platónico que tenemos es inalcanzable ya que se puede sentir por un amigo, un actor, un cantante, etcétera; por ende no te puedes olvidar de esa persona y sí eso no te permite hacer una vida normal, es cuestión de que puedas analizarla, olvidarla y avanzar.

El amor platónico es la idea de algo que deseamos, pero sabemos que nunca podremos obtener. Es una idea creada por nosotros mismos o el mismo sentimiento de saber que puedes tener a alguien sin poseerlo.

Los amores platónicos físicamente no existen, pero difícilmente podrás olvidarlos ya que para hacerlo debes olvidar una idea y, cuando una idea se ha creado en el cerebro, es casi imposible sacarla de ahí.

Cuando sientas que estás superando la idea de tu amor platónico entonces sabrás que estas conociendo al verdadero amor, ese que sientes cuando encuentras al hombre indicado y que te hace realmente feliz.

Muchas veces ese amor platónico que tenemos es inalcanzable ya que se puede sentir por un amigo, un actor, un cantante, etcétera; por ende no te puedes olvidar de esa persona y sí eso no te permite hacer una vida normal, es cuestión de que puedas analizarla, olvidarla y avanzar.

La química del enamoramiento

El enamoramiento es un fenómeno complejo en el que están presentes tanto variables biológicas como culturales. Cuando sentimos atracción por alguien, nuestro cerebro cambia y se producen una serie de reacciones químicas en su interior, especialmente en el área del refuerzo, que hace que cambiemos nuestra percepción del mundo. La química del amor o el enamoramiento nos enajena, secuestra nuestra atención, nos vuelve obsesivos y puede llegar a deprimirnos si no podemos consumar este sentimiento o impulso tan fuerte, pudiendo convertir nuestra vida en una auténtico infierno.

El amor consumado nos hace sentir bien porque provoca que nuestro cerebro libere dopamina, serotonina y oxitocina entre otros neurotransmisores y hormonas, por eso nos sentimos excitados, llenos de energía y nuestra percepción de la vida es magnífica cuando estamos con nuestra pareja.

Pero cuando no es posible tener con nosotros a esa persona con la que tanto deseamos estar, la cascada química desciende y provoca problemas serios para nuestra estabilidad emocional. Por ejemplo, los niveles de serotonina decaen, lo que se asocia a conductas depresivas y obsesivas, igual que ocurre cuando dejamos de consumir una droga a la que somos adictos.

El Efecto Romeo y Julieta

Sería perfecto si nos enamoramos y simplemente diéramos rienda suelta nuestro corazón, porque el amor consumado nos hace vivir momentos inolvidables. Por desgracia, las relaciones no siempre son tan simples y, en algunos casos, los conflictos pueden hacer que acabemos con el compromiso amoroso que teníamos con la que considerábamos que era la persona más importante de nuestra vida.

En otras ocasiones, el amor simplemente es imposible porque la otra parte tiene pareja o se va a vivir a la otra punta del mundo, lo que hace que este amor sea inviable e irrealizable. Lo cierto es que, independientemente del motivo, el amor imposible puede lastimarnos si no adoptamos una serie de estrategias que nos permitan afrontar esta situación de la mejor manera posible.

Los expertos afirman que cuando sentimos el sentimiento de enamoramiento y no podemos estar con esa persona, sucede lo que se denomina “Efecto Romeo y Julieta”, y lejos de desvanecerse, los sentimientos de deseo, impulso y necesidad de estar con el ser amado se incrementan. Es lo que también se conoce como “atracción por frustración”, y por eso tienen tanto éxito los amores secretos. Al parecer, el Efecto Romeo y Julieta causa que el secretismo de una relación actúe como afrodisíaco.

Consejos para superar un amor imposible o platónico

1

El primer consejo para dejar atrás a un amor imposible y seguir adelante es poder definir aquello que hace que ese amor sea imposible. Es importante darte cuenta si es un amor imposible o si solo es un amor complicado. Porque si es complicado estará en ti ponerle esfuerzo para seguir adelante, pero si por ejemplo el amor es no correspondido, eso si es imposible.

2

El segundo consejo para dejar atrás a un amor imposible es mirar dentro de ti y poder comprender si este amor es una obsesión o si realmente estamos enamorados de el. Es importante hacer una búsqueda profunda para ayudarte a superar esta dependencia emocional hacia esa persona particular y poder darte cuenta si repites esta acción es porque tienes que conseguir superar esta dependencia emocional.

3

El tercer consejo es preguntarte si te sientes feliz contigo mismo y de no estar buscando la aprobación de otra persona. Es importante darse cuenta que no necesitas la aprobación de otra persona y de un amor imposible para seguir adelante. Debes hacerte valer por ti mismo y superar los obstáculos con tu fuerza interior. Es importante no auto destruirte si no estas feliz contigo mismo, sino que debes buscar las herramientas para poder salir adelante solo.

4

El cuarto consejo es seguir adelante y dejar de lado tu relación imposible. Las relaciones imposibles te paralizan y no te dejan avanzar. Una relación imposible te impide encontrar una relación verdadera y saludable con alguien, ya que permaneces atado a la relación imposible y no abres tus ojos hacia nuevos horizontes. Es importante que recuerdes que una relación imposible te lastimará.

5

El consejo numero cinco es examinar tus fantasías con respecto al amor de que tenemos un alma gemela y el amor de neustras vidas adelante nuestro. Estos pensamientos son estereotipos que alimentan la idea de que hay una persona que está «destinada» a ser nuestra pareja y esto no es así. Los seres humanos tienen la capacidad de amar incondicionalmente, y cuando tienes una relación, te enfrentas a su fin y le quitas la experiencia y sabiduría que te ofrece. Es importante que sepas que siempre podemos comenzar de nuevo y todas las experiencias nuevas pueden ser mejores que las anteriores.

6

El consejo numero seis es no idealizar a esa persona y a las situaciones. En algunos casos, asignamos atributos a relaciones que realmente no los tienen. Para superar estas construcciones mentales, es importante que también veamos los lados negativos de esta relación y podamos tener una visión general de la misma. Debes hacerte una serie de preguntas a cerca de la relación imposible que te ayudaran a comprender desde varios aspectos la relación y poder dejarla de lado y darle la importancia que se merece.

7

El consejo numero siete es aceptar que es hora de olvidar a ese amor imposible y de seguir adelante con tu vida. Este es el paso más difícil y se ha demostrado que cuando una persona quiere estar en una relación y no es posible, produce reacciones similares a las que tienen los adictos al sufrir síntomas de abstinencia. Los disturbios emocionales, o incluso el malestar físico, a veces se vuelven difíciles de soportar. Y al igual que en la adicción, lo más difícil de aceptar es que existe una dependencia, una dependencia que causa un profundo sufrimiento y una sensación de impotencia todo el tiempo. A veces somos capaces de inventar historias y racionalizar cualquier excusa para no aceptar que somos víctimas de la dependencia. Poder aceptar esto es el paso más importante para dejar de lado a tu amor imposible y seguir adelante con tu vida.