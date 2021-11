Cuánto dinero se puede ganar en YouTube y cómo conseguirlo

Probablemente sea difícil encontrar a alguien familiarizado con Internet que no se haya preguntado nunca cuánto dinero puede ganar subiendo sus vídeos a YouTube, especialmente si uno de sus vídeos se hace «viral».

Este vídeo está ahora en el top 6 de los vídeos más vistos de todos los tiempos, tiene alrededor de 430 millones de visitas. Si se excluyen los vídeos comerciales, es el vídeo más visto de YouTube. ¿Y cuánto dinero ganaron los padres al subirlo?

No dicen la cifra exacta, pero se habla de una suma de más de 150.000 dólares. Es un buen dinero por 57 segundos, ¿no?

He creado una calculadora que te mostrará los ingresos aproximados que puedes esperar obtener monetizando tus vídeos con YouTube AdSense.

Para entender cómo se generan los ingresos y cómo y cuánto más puedes ganar con tus vídeos, sigue leyendo.

¿Cuánto vale un millón de visitas en YouTube?

En primer lugar, es importante entender cómo los bloggers ganan dinero en YouTube.

Hay varias formas en las que un videoblogger puede ganar dinero. Echemos un vistazo a los datos financieros asociados a cada uno de ellos.

YouTube AdSense

El programa de afiliados de YouTube Adsense es una de las formas más comunes de ganar dinero con los vídeos.

Aunque hay varias formas de ganar dinero con YouTube, ésta es la única manera de que Google te pague.

En este método, Google mostrará anuncios en sus vídeos. Del total de ingresos generados por los anuncios, YouTube se quedará con el 45% y te pagará el 55% restante.

No hay manera de saber los ingresos exactos que un video blogger en particular recibe de Adsense. Esto se debe a que los ingresos por publicidad dependen de varios factores, por lo que la cantidad que gana un bloguero varía mucho.

Piense en una empresa que alquila un espacio publicitario en el centro de su ciudad y otra que lo hace en un pequeño pueblo.

Habrá una gran diferencia de precio entre ambos. Del mismo modo, el precio del alquiler de una pancarta publicitaria también variará en función del tamaño, de si se trata de una valla publicitaria o de una pancarta flash y de algunos otros factores.

Por lo tanto, al igual que el beneficio que se puede obtener por el alquiler de un espacio publicitario normal depende de varios factores, los ingresos por publicidad en YouTube también dependen de muchos factores.

Veamos con más detalle cada uno de estos factores.

Factores que afectan a los ingresos en YouTube

La cantidad que se gana con YouTube depende de los siguientes factores:

fuentes de tráfico

Normalmente, el tráfico de Estados Unidos y Reino Unido tiene un precio por clic (CPC) más alto que el de países de nivel 2 como India, Brasil, Sudáfrica, etc.

Por lo tanto, para el mismo número de visualizaciones, tomando el mismo (Click Through Rate) CTR, YouTube ganará más para el tráfico de Estados Unidos y del Reino Unido.

En consecuencia, YouTube le pagará más dinero por lo mismo.

La demografía de su tráfico

La edad, el sexo y otros factores demográficos de su tráfico también afectan a sus ingresos.

Aunque no hay una regla fija que diga que los datos demográficos pueden hacer que obtengas más ingresos, pero el tráfico que incluye a los adolescentes y a las personas con menos ingresos normalmente ganará menos que el tráfico que incluye a la gente trabajadora, especialmente a los ricos.

Video de nicho

YouTube suele mostrar anuncios a los espectadores que están suscritos al vídeo que están viendo. Por lo tanto, el nicho de vídeo es otro factor importante que aumenta el precio por clic.

Los vídeos tecnológicos suelen tener un precio por clic más alto que los vídeos políticos y de noticias.

Tipo de anuncios

YouTube muestra diferentes tipos de anuncios. Los anuncios TrueView y Bumper le dan dinero por vista, mientras que los anuncios de pago por clic pagan por cada clic en un anuncio.

Algunos anuncios son saltados por los usuarios, mientras que otros no. Los anuncios omitidos, si se saltan, no se acreditan al anunciante y, por lo tanto, usted no ganará nada con ellos.

Del mismo modo, en el caso de los anuncios de pago por clic, si el usuario no hace clic en el anuncio, usted no gana nada.

Tasa de clics (CTR): el número de clics por cada mil impresiones de sus anuncios

Sus ingresos también pueden depender del CTR de sus anuncios. Cuanto mejor sea el CTR, más ganancias.

Retención de la audiencia

A Google y a YouTube les encantan los vídeos de calidad. Por lo tanto, si sus usuarios ven el vídeo hasta el final, demuestran que el contenido del vídeo era bueno y, por lo tanto, el vídeo tendrá un mayor precio por clic la próxima vez.

Además, cuanto mayor sea el tiempo de visualización, más anuncios se mostrarán al usuario, lo que supondrá más ingresos.

Número de abonados

Un canal de YouTube con millones de suscriptores obtendrá mejor publicidad CPC y CPI en comparación con un nuevo canal de YouTube que no tiene suscriptores o tiene muy pocos.

Planificación de beneficios con Adsense

No puede planificar su negocio sin conocer sus resultados financieros. Sería una tontería invertir tiempo y dinero sin prever los beneficios y las inversiones.

Así que la pregunta es, ¿cuánto dinero ganan los Youtubers?

Bueno, no hay una calculadora de dinero en YouTube. Así pues, hagamos algunos cálculos para obtener una estimación aproximada de cuánto te pagará YouTube por 1 millón de visualizaciones a través del programa YouTube Adsense.

Varias estimaciones muestran que, de media, los YouTuber pueden ganar entre 3 y 10 dólares por cada 1.000 visualizaciones con anuncios CPC (por clics) y CPI (por visualizaciones).

Así que aquí está la respuesta a la pregunta del millón: ¿Cuánto dinero ganan los videobloggers por cada millón de visitas?

Para 1 millón de visitas, los ingresos totales serían (3 a 10 dólares) * 1.000 = 3.000 a 10.000 dólares por millón de visitas.

Marketing de afiliación

Aunque YouTube AdSense es una buena forma de ganar dinero, si te diriges a la geografía y los grupos demográficos equivocados, es posible que no ganes mucho dinero con YouTube Adsense.

Por eso muchos de los bloggers, utilizan el marketing de afiliación como fuente de ingresos.

Los blogueros que se dedican al marketing de afiliación suelen publicar vídeos de reseñas de productos. También publican vídeos de las compras sin embalaje

A continuación, estos blogueros añaden sus enlaces de afiliación a la sección de descripción del vídeo.

Cada vez que alguien compra un producto utilizando ese enlace, ganan una comisión.

Es muy difícil juzgar sus ganancias ya que depende de los siguientes factores.

Tasa de clics (CTR) para sus enlaces de afiliación

Tasa de conversión (personas que hacen clic en su enlace de afiliado y compran su producto)

Comisión por venta de producto

Sin embargo, si conocemos la comisión por venta del producto, podemos estimar aproximadamente el beneficio del marketing de afiliación.

El CTR de un enlace de afiliación suele estar entre el 0,5% y el 3%. Tomemos un CTR medio del 2%. Para 1 millón de visitas, el número total de personas que hacen clic en sus enlaces de afiliación sería de 20.000.

Por lo tanto, la tasa de conversión de la mayoría de los productos de los afiliados está en el rango del 2% al 5%.

Teniendo en cuenta una tasa de conversión del 3%, el número total de personas que compran productos o servicios utilizando sus enlaces de afiliación sería de 600 personas.

Así, si recibes 10 dólares por vender un producto, tus ingresos por un millón de visitas serían de 6.000 dólares.

Vídeos promocionales

YouTube es una de las herramientas de marketing más poderosas. Por eso el programa AdSense de YouTube tiene tanto éxito.

Sin embargo, poca gente está interesada en ver los anuncios, y los espectadores acaban saltándoselos o no prestándoles atención en absoluto.

Así que las marcas van por otro lado pagando por crear un vídeo patrocinado.

Las marcas suelen recurrir a los videobloggers para crear un único vídeo centrado en el lanzamiento de productos o la apertura de tiendas o eventos similares.

Algunas marcas patrocinan un canal de YouTube, y a cambio el bloguero tendrá que promocionar sus productos recomendándolos a sus espectadores.

Por ejemplo, un canal de cocina puede centrar la cámara en una determinada marca de especias u otros productos culinarios porque el propietario del canal los utiliza.

Los bloggers cobran un precio fijo, que se estima en función del número de visualizaciones que se espera que tenga el vídeo. El precio habitual es de entre 10 y 50 dólares por cada 1.000 visualizaciones de vídeo.

Así, si se espera que un vídeo tenga un millón de visitas, el precio de un vídeo patrocinado estaría entre 10.000 y 50.000 dólares.

Sé que suena como una cantidad enorme en comparación con YouTube Adsense o incluso el marketing de afiliación.

Sin embargo, las marcas suelen trabajar sólo con canales promocionados.

Así que, a menos que tus vídeos tengan entre cien mil y un millón de visitas, probablemente no podrás ganar dinero de esa manera.

E incluso si lo consigues, lo harás con marcas más pequeñas, que pueden tener un presupuesto muy limitado y, por tanto, te pagarán mucho menos.

Un ejemplo de cálculo de los ingresos de un canal de YouTube

Tienes 50.000 suscriptores y publicas 2 vídeos a la semana. Consigue una media de 20.000 visitas por vídeo y tiene un total de 200 vídeos. Esto es lo que puede esperar:

Conseguirás 80.000 visitas + otras 100.000 visitas al mes de los otros 200 vídeos. Aproximemos la cifra a 200.000 visitas.

En cuanto a la publicidad en YouTube, esto equivale a unos 500 dólares (quizás más, quizás menos).

Obtienes 2 patrocinios para 2 vídeos diferentes – 20$/1000 visualizaciones x 20.000 visualizaciones / vídeo x 2 vídeos = 800$

Incluyes enlaces de afiliación para varios productos (tu revisión de la cámara, producto o servicio, etc.).

Supongamos que sus enlaces de afiliación sólo son vistos por 50.000 personas.

Esto equivaldría a otros 500 dólares en ventas de afiliados.

Suponga que lanza su propio producto (puede ser una taza, una camiseta, una sudadera con capucha, un libro electrónico, un curso, etc.).

Supongamos que usted gana 10 dólares (beneficio) por 1 venta y supongamos que 100.000 personas (visitas) han visto su producto. Venderás unas 500 unidades, lo que supone otros 5.000 dólares.

Total = 500 dólares de publicidad + 500 dólares de patrocinio + 500 dólares de ventas de afiliados + 5.000 dólares de su producto = 6.500 dólares

Sólo una nota rápida:

La venta de sus propias cosas representa casi el 80% de sus ingresos.

El dinero de la publicidad en YouTube representa el 7,6% de lo que realmente se puede ganar en YouTube.

Si haces el marketing adecuado, puedes ganar mucho dinero en YouTube.

Ahora imagine que tiene 500.000 o 5 millones de suscriptores. Eso te haría millonario. De hecho, la mayoría de los videobloggers con más de 2M de suscriptores son casi millonarios.

