El amanecer de la IA: ChatGPT y más allá

La cuestión de si la IA reemplazará a los humanos ha sido un tema candente de discusión durante mucho tiempo. Si echamos un vistazo a algunas de las películas clásicas de los 80 como Terminator, ha demostrado que la IA es un villano súper avanzado y tecnológicamente superior que está empeñado en acabar con la humanidad para siempre.

Este concepto aún prevalece en los últimos tiempos, tome el ejemplo de Avengers Age of Ultron, donde Ultron era un sofisticado sistema de inteligencia artificial que inicialmente se diseñó para proteger a la humanidad, pero decidió no hacerlo cuando se dio cuenta de que nosotros, los humanos, no podemos salvarnos, por otro lado. , también estaba esta IA amigable en la forma de nuestro Jarvis favorito.

Pero todo esto son películas y cosas de ciencia ficción a las que la mayoría de nosotros nunca prestamos atención. Pero, ¿y si te decimos que el comienzo del levantamiento de la IA ya está aquí y está impactando a la humanidad de muchas maneras? Aunque no es tan destructivo como se muestra en las películas, todavía está aquí y, por lo que parece, está aquí para quedarse. Pero, ¿qué llevó a este punto? Una respuesta muy simple es Internet.

Por lo tanto, no estaría mal decir que las maravillas tecnológicas como la IA, de las que estamos cosechando tantos beneficios hoy en día, provienen de Internet. Y uno de esos ejemplos es ChatGPT, el tema candente de todos los foros tecnológicos en la actualidad.

Historia de ChatGPT

ChatGPT es desarrollado por Open AI, una empresa fundada por el gigante tecnológico Elon Musk junto con otras mentes brillantes de la industria. Open AI recibió una financiación de $1 mil millones de Microsoft, por lo que también tiene una gran participación en la empresa. Basado en el marco de trabajo de IA más sofisticado y avanzado GPT 3.5, se lanzó en noviembre de 2015. Después del lanzamiento de ChatGPT, el valor de Open AI se disparó a $29 mil millones. Actualmente tiene GPT-4 que es la última versión de GPT, que se lanzó el 14 de marzo del 2023.

¿Cómo funciona ChatGPT?

Como se discutió anteriormente, ChatGPT funciona sobre GPT-4 y emplea técnicas de aprendizaje supervisado y reforzado. Ambas técnicas requieren la participación humana para mejorar y mantener este sistema. Otra parte importante de los datos informativos proviene de las consultas de los usuarios que constantemente hacen preguntas al sistema y también tienen la opción de proporcionar comentarios si la respuesta es incorrecta y no está a la altura.

¿Cómo se presenta ChatGPT como una amenaza?

Sin embargo, todo lo que hemos discutido hasta ahora muestra a ChatGPT como una herramienta beneficiosa que puede ayudarnos a nosotros, los humanos, en innumerables y casi todas las áreas de la vida. Esta ventaja se convierte también en el mayor riesgo de este sistema. Dado que es una herramienta conversacional que tiene un gran depósito de datos detrás de él en el que está trabajando una IA, esto significa que esencialmente puede proporcionar todas las respuestas y soluciones en la medida de sus capacidades y conocimientos.

Por ejemplo, puede escribir piezas de contenido como canciones, guiones, obras de teatro e incluso cuentos de hadas en casi todos los idiomas del mundo. No solo esto, sino que también puede escribir códigos de programación en todos los lenguajes de programación y enseñar temas complejos de una manera muy simple. Esto representa un riesgo para millones de trabajos en todo el mundo que, digamos, están relacionados con el campo de la escritura, la codificación o incluso la enseñanza, por nombrar algunos.

No solo esto, sino que también se convierte en una gran amenaza para otras empresas importantes como Google, cuyo modelo comercial completo depende de mostrar a los usuarios los resultados de búsqueda de acuerdo con consultas específicas e insertar sus anuncios entre esos resultados de búsqueda. Imagine una herramienta que simplemente le dé una respuesta directa a su consulta en lugar de mostrarle varios resultados de búsqueda para que pueda elegir. Hay un claro ganador aquí.

Vistazo final

Aunque estas tecnologías de IA están aquí y para quedarse, la amenaza que representan también es muy real. Pero un factor que no se debe socavar es la limitación computacional de estos modelos de IA, por ejemplo, si hablamos de ChatGPT específicamente su repositorio de datos está limitado al año 2021 por lo que no es capaz de responder adecuadamente cualquier consulta que requiera información. con respecto a cualquier cosa que haya sucedido después de 2021.

Pero estos son contratiempos menores que se solucionarán en un futuro próximo. Por lo tanto, debemos prepararnos sobre cómo planeamos integrar nuestros estilos de vida personal y profesional con estas tecnologías de IA de manera que tanto el hombre como la máquina puedan prosperar simultáneamente.

