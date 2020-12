Estas son las mejores loterías de Europa

América es el continente de los juegos de azar. No hay otro lugar donde tanta gente participe en los juegos de lotería y en ningún otro lugar se pagan sumas tan gigantescas de dinero. No es de extrañar que la demanda sea tan grande. Pero los jugadores alemanes que sueñan con una victoria así no tienen que volar a América o participar en línea en las ofertas de América. Mientras tanto, numerosas loterías europeas también están atrayendo a jugadores con interesantes condiciones y posibilidades de ganar.

EuroMillions como la lotería más popular de Europa

EuroMillions es una de las loterías más grandes y populares de Europa. En 2012, una pareja de Inglaterra podría estar feliz por una orgullosa suma de 190 millones de euros. Juntos se sacaron la lotería. EuroMillions fue fundada en 2014 por nueve países europeos. Con el tiempo, el límite del premio gordo se elevó de 190 a 200 millones – pronto se elevará a 250 millones de euros.

Los jugadores de lotería de Alemania y otros países pueden comprar un billete de lotería de las mejores loterías de Europa desde la comodidad de sus casas. En redfoxlotto.com las mejores loterías de la UE están compiladas y claramente listadas. No es raro que los alemanes se saquen el premio gordo de Europa. Por ejemplo, en 2018 una mujer de Berlín ganó una suma de 90 millones de euros en el Eurojackpot.

Las mejores loterías de toda Europa

Como se ha descrito anteriormente, EuroMillions es probablemente la lotería más popular de la UE. El Eurojackpot y la lotería SuperEnalotto de Italia también son populares. Con los números correctos atraen con altas ganancias. Sin embargo, la cantidad de la suma ganadora no siempre es el único factor decisivo. Algunas loterías en Europa también convencen con una alta probabilidad de ganar. La lotería española El Gordo se destaca. La lotería de Navidad es la mayor lotería del mundo. Cada año en Navidad, se pagan unos increíbles 2.300 millones de euros.

Los jugadores de la lotería alemana también pueden participar en la lotería de la península de Liberia y así desafiar su suerte. Además de los juegos de lotería en los Estados Unidos, los proveedores europeos se consideran una alternativa cada vez más popular. En la plataforma independiente redfoxlotto.com enumeran las mejores y más grandes loterías de Europa.

Estas loterías también son populares en Europa

La lotería de la clase austriaca es igual de conocida y apreciada. Está controlado por el Estado y ofrece las mayores oportunidades del país. Se ofrecen diferentes opciones de juego, como la superclase. Puedes participar con una apuesta de sólo 12 euros por cada diez billetes de lotería. En el sorteo se pagan 100.000 euros cada día, en el sorteo final 7x por 100.000 euros y en la clase de oro se sortean altos premios en forma de oro. En Inglaterra la gente juega a la lotería nacional operada por el Grupo Camelot. Aquí se extraen 6 números de 49, incluyendo las bolas de bonificación. Esta bola de bonificación es entonces la última en ser seleccionada o sorteada. El premio mayor está limitado a un total de 10 millones de libras, pero gracias a la prórroga, el premio puede ser mayor.

El juego de azar “Swisslotto” es muy apreciado en Suiza. Aquí se sortean 6 números del 1 al 42, más un número de la suerte entre el 1 y el 6, que requiere de dos personas para apostar. En 2014, una sola persona logró ganar la increíble suma de 48,6 millones de francos en el sorteo.