Esto es lo que te oculta cada signo del zodiaco

ARIES

Aries siempre desea ser el primero, desea liderar, desea, en el fondo, destacar sobre cualquier persona para demostrar al mundo que si quiere, puede. Pero sobretodo para demostrárselo a la gente que ama. Muchos creen que es súper competitivo, que sólo piensa en ganar, en dejar detrás al resto, que sólo quiere destacar. Pero no es del todo así. Si quiere destacar es porque necesita que la gente a la que ama se sienta orgullosa. Necesita que esas personas se alegren por haberlo elegido en sus vidas, se sientan bien, y no decepcionados. Aries no es tan egoísta como todo el mundo piensa. Aries tiene una fuerte dependencia al amor, a sentirse querido, una necesidad fuerte de impresionar a los que quiere, una necesidad de demostrar que has hecho bien queriéndote quedar a su lado.



TAURO

Tauro es capaz de comprometer al máximo contigo, en la relación, porque lo que más quiera sea estabilidad. Pero, a pesar de que son fuertes sexualmente y tienen instintos profundos y duraderos, es probable que tengas que esperar un poco. Porque si se lanza sin sentir algo, por mínimo que sea, sólo te dará una pequeña parte de sí, pero muy pequeña. Tauro puede ser muy vulnerable pero sabe controlarse, sabe ser fuerte como una roca cuando quiere y sólo se disfruta del todo de su placer cuando se siente suficientemente cómodo. Y eso a veces, lleva su tiempo. El toro pierde su fuerza cuando se enamora, pero no se lo hace saber al mundo, porque no quiere que el mundo sea malo y se la quite. Porque a veces, esa fuerza es lo único que tiene.

GÉMINIS

En lo más profundo de su corazón, Géminis tienen una fuerte inseguridad en lo que respecta al amor. Siempre se le ve danzando de arriba abajo, como si pocas cosas le importaran realmente. Pues en el fondo, Géminis necesita que le den mucha confianza para abrirse del todo. Que te cuente mil historias no significa que te esté contando sus historias más íntimas, que te hable acerca de todo no significa que te esté hablando de lo que su alma siente. Siendo tan buenos comunicadores, uno puede pensar que expresa de alguna manera sus sentimientos en cada una de las cosas que dice. Pues no. Sus sentimientos están guardados, a veces, bajo llave.

CÁNCER

Cáncer tiene mucho miedo de ser herido, de ser lastimado, de sufrir de nuevo. El miedo sólo a pensar en lo que puede llegar a pasar le hace muy vulnerable a todo. Pero tienden a ocultarlo como pueden, mostrándose agresivos, o a veces incluso enfadados. En el fondo no quiere que nadie sepa de su secreto, por eso, muchos no son capaces de averiguar qué es lo que se esconde detrás de ese enfado por el que el cangrejo ha explotado, o detrás de esa mala cara que te ha puesto cuando has hecho algún comentario. Pues es pánico a que lo vean débil, a que puedan aprovecharse, a que le hagan daño. Bajará ese estado a la defensiva cuando se sienta cómodos, y se sentirá cómodo cuando sea comprendido.

LEO

A Leo las cosas le duelen, y más cuando le critican por su ego, por esa necesidad de sentirse admirado, por su orgullo. Pues no todo es lo que parece. Leo tiene dudas sobre sí mismo, muchas, piensa si es lo suficientemente valioso para los demás, piensa si está haciendo bien o mal las cosas, y tiene inseguridades. A veces las apariencias engañan, y hay que ver un poquito más allá de todo. Desde otro prisma. Quizás pide atención, y tu crees que aplaudiéndole o diciéndole lo bien que se ve es suficiente. Pues no, es posible que quiera tu atención de otra manera, con un abrazo, con palabras sinceras, con un gesto de amor. No todo es tan superficial. Tampoco es que Leo no tenga confianza en sí mismo nunca, pero a veces, más de lo que la gente piensa, se sienten vulnerables, y cuando nadie mira, se derrumban y lloran.



VIRGO

Virgo no es un signo complicado pero a la vez, lo es. Y sí, quien sepa un poco de astrología sabe que, por fuera, tiene un semblante tranquilo, reservado, práctico y siempre intenta plantar los pies sobre la tierra. Pero por dentro todo bulle de forma distinta. Virgo siente, y siente fuertemente, y a veces quiere dejarse llevar por sus sentimientos, por lo que le apetece hacer en cada momento, por lo que dicta su corazón. Pero tiene un miedo paralizante, un miedo que le hace clavarse en un punto porque su sentido del arrepentimiento, aunque no lo demuestre a menudo es fuerte. Sabe cuando hace las cosas mal, y se critica un millón de veces por ello. Y por eso le asusta probar de nuevo, lanzarse a apostar sin saber del todo si va a ganar. Cagarla. Lo pasa realmente mal, pero eso, pocos lo ven. Vive batallas enormes por dentro. Batallas que no le dejan conciliar el sueño. “Quiero, puedo o debo…”

LIBRA

Libra no quiere estar solo. Claro que disfruta de su soledad, de sus momentos de paz que a menudo sólo consigue consigo mismo, pero el hecho de pensar que algún día puede sentirse solo realmente le desespera. Y por eso muchas veces recae en lo que no debe, por eso busca el amor de una manera u otra, el afecto que le falta. Puede parecer equilibrado pero en secreto, pierde el control muchas veces, aunque siempre intenta que el mundo vea que a pesar de todo sonríe, que a pesar de todo, las cosas van bien, que siempre hay una razón para despertar y un pensamiento bueno que mantener. Lo que el mundo no sabe es que a veces sonríe pero está roto, que a veces las cosas no van tan bien pero hace un esfuerzo para despertar, que a veces sólo hay pensamientos oscuros que no se van ni durmiendo. No todo es tan fácil, ni tan feliz, ni tan bonito…

ESCORPIO

Escorpio siempre ha preferido que haya una gran cantidad de cosas que sean siempre mantenidas en secreto, y seguirán siendo así: Algo secreto. ¿Y por qué lo hace? Porque cualquier cosa que sepas acerca de ellos podrías utilizarla después en su contra, y es de eso de lo que se protege Escorpio, es su secreto mejor guardado. Tienen miedo a la traición, a las personas desleales, tienen miedo a poder ser vulnerables ante los demás. Y tienen miedo porque también son frágiles, y sensibles, y tienen un corazón enorme, un corazón que cuida de los suyos como el que más, un corazón que perdona más de lo que debería, noble, un corazón que, en el fondo, puede ser lastimado con poco.



SAGITARIO

Sagitario quiere atarse a ti también, y a pesar de su fama de tener pánico al compromiso, tampoco es tan así. A lo que tiene miedo es a que las cosas salgan mal, a acabar dependiendo de alguien. Porque sí, por muy libre e independiente que el arquero parezca, cuando se enamora, lo hace con los ojos cerrados, y al final incluso se ve como alguien vulnerable al que pueden ordenar e incluso controlar. Por eso tiene muchas veces miedo a la unión con alguien, porque sabe que, si lo hace con la persona equivocada, será el primero en pagar las consecuencias. Porque lo quiera o no lo quiera, su independencia se acaba convirtiendo en dependencia cuando está ciego de amor. Y eso no lo sabe mucha gente… Bueno, ahora sí…



CAPRICORNIO

Capricornio se esfuerza cada día por hacer posible lo imposible. De verdad. Se esfuerza por intentar que las personas seas mejores personas y sí, aunque a veces las formas no son las correctas, o el tono de voz el adecuado, Capricornio no esconde maldad ni ganas de joder la vida a nadie, y menos a las personas importantes. La cabra muchas veces se lamenta de cosas que no ha hecho, se lamenta de no haber apostado por lo que en un momento dado sentía, por no haber agarrado el tren que pasaba delante. Aunque lo veas fuerte, y seguro, y casi sin miedos, Capricornio piensa en el pasado, en las oportunidades perdidas. Mucho. Y de ahí su carácter, hay cosas que no se perdona. Pocos son los que lo saben.



ACUARIO

Acuario se siente desconectado emocionalmente de muchos de los que le rodean. Pero son pocos los que conocen este secreto. Acuario escucha, empatiza como puede e intenta dar los consejos más prácticos del mundo. Pero también siente que su forma de pensar está a años luz del resto, que sus intenciones son distintas, que ve colores con unos matices que nadie entiende, que nadie aprecia, que nadie ve. Y en el fondo se siente solo, a pesar de ser sociable, a pesar de que el mundo le quiere, por sus ideas, por forma extravagante de ser, de pensar, de actuar, incluso de vestir. Pero debajo de esa fachada hay mucho más, hay un corazón solitario que, a pesar de que se llene con poco, no se completa del todo con nada.



PISCIS

Piscis sabe que es vulnerable al amor, que incluso se abandona a él, con todo lo que ello conlleva, pero su secreto no es ese, su secreto es que, bajo su dulzura, su comprensión y su empatía con cada una de las personas que lo rodean, puede volverse loco cuando se enamora, loco de amor, y volverse posesivo, con un millón de miedos internos, con miedo a perder, con miedo a sufrir, con miedo a ser traicionado. Y se inquieta, y mucho. Porque sabe lo que estar en lo más hondo, sabe lo que es que te dejen tirado como una colilla y además pisoteado. Sabe lo que es tener que empezar de cero. Piscis puede llegar a obsesionarse y que su obsesión se convierta en problema, y lo peor es que es un problema del que le cuesta salir. Todos ven cuando el pececillo está mal, pocos son los que saben cuánto está sufriendo en realidad.