Guía para principiantes sobre el comercio de CFD

¿Ha oído hablar alguna vez de los CFD o «contratos por diferencia»? La negociación de CFDs puede ser una forma interesante de invertir, ya que permite de los movimientos de los precios de los instrumentos financieros sin comprarlos directamente. comprarlos directamente. Hoy en día hay muchos proveedores de servicios de CFD, como e Toro, Plus500 y FXTM, por lo que tiene muchas marcas entre las que elegir. e Toro es uno de los corredores más populares en este momento y si quiere saber más sobre esta marca, le sugerimos que lea primero las e Toro opiniones para saber si su servicio se ajusta a sus preferencias de operación. Pero aunque el comercio de CFDs puede ser sencillo, hay algunas cosas que hay que saber antes de empezar. En esta guía para principiantes encontrará todo lo que necesita saber en esta guía para principiantes.

¿Cómo funciona?

Los CFDs son un producto de inversión, lo que significa que cuando usted compra un CFD, está comprando acciones de un activo financiero. En general, la gente invierte en CFDs para especular con los movimientos de los precios sin poseer realmente nada de ese activo. Por ejemplo, digamos que usted cree que el oro va a subir de valor con el tiempo. En lugar de comprar oro físico para su cartera o contratos de futuros (que le exponen al riesgo de mercado), podría comprar un contrato de CFD basado en el oro. De este modo, si su predicción se cumple y los precios del oro suben, puede puede ganar dinero vendiendo a precios más altos; si no se cumple y los precios Si no se cumple y los precios caen, no se expone a tantas pérdidas. Dicho esto, como los CFD no implican activos reales, también introducen el apalancamiento, es decir, la capacidad de controlar grandes de capital utilizando sólo una pequeña cantidad de capital, lo que aumenta las ganancias potenciales, pero también las pérdidas potenciales.

Usted no es propietario del instrumento financiero

Cuando compra una acción de una empresa o un instrumento financiero a través de medios tradicionales, tiene que abrir una cuenta con quien ofrece que ofrezca esas acciones (por ejemplo, E*Trade) y financiar esa cuenta con el dinero suficiente para comprar esas acciones. para comprar esas acciones; entonces recibirá los certificados que representan la propiedad de esas acciones. Con un CFD, usted no es dueño de nada. El propio contrato actúa como evidencia de su inversión en un activo subyacente, ya sean acciones, divisas índice o cualquier cosa que se negocie en una bolsa. Usted gana dinero mediante el cobro de pagos de otros inversores que quieren tomar posiciones opuestas – así que si apuesto que que las acciones de Apple disminuirán de valor con el tiempo y tú apuestas a que las acciones de que las acciones de Apple aumentarán de valor, yo recibo parte de sus beneficios hasta que mi propia inversión se haya convertido en positiva.

Consejos para principiantes

Hay algunos pasos que hay que dar para tener éxito con con el comercio de CFDs. Aquí hay algunos consejos para empezar:

Decida su nivel de riesgo y aténgase a él. Las ganancias Las ganancias de los CFDs pueden ser enormes, pero también pueden crear pérdidas devastadoras. Asegúrese de que Asegúrese de saber en qué se está metiendo antes de invertir en CFDs para que tenga control sobre la cantidad de dinero que te arriesgas a perder. Aprenda cuándo debe cortar sus pérdidas. Esto es especialmente importante cuando se utiliza el apalancamiento, porque cualquier pequeña caída en el valor podría ser catastrófica para su cartera. Siempre debe saber cuándo está preparado para aceptar una pérdida, y siempre planificar estrategias de salida si las cosas van mal. Intente no fijarse en el rendimiento pasado. Cuando pruebe una nueva estrategia o empresa o producto, céntrese siempre en los resultados actuales; puede puede descubrir que una estrategia funciona mejor que otra dependiendo de las condiciones del mercado o la época del año. Debido a estas fluctuaciones, los resultados pasados pueden no reflejar con exactitud los resultados futuros; el hecho de que algo funcionara bien el mes pasado no significa que vaya a funcionar. mes no significa que vaya a funcionar el próximo mes (o mañana). Considere la posibilidad de cubrir sus apuestas. Si ha encontrado una oportunidad de inversión a largo plazo Si ha encontrado una oportunidad de inversión a largo plazo que realmente le entusiasma, considere la posibilidad de de cubrir su posición frente a las caídas realizando múltiples operaciones: si el precio sube demasiado Si el precio sube demasiado deprisa, venda algunas acciones de diferentes empresas y mantenga otras. invertir en más cuando los precios vuelvan a bajar. Esto requiere tiempo y esfuerzo adicionales, pero pero le permite distribuir sus inversiones sin tenerlas todas atadas a una posición específica. en una posición específica. Establezca puntos de salida claros. Una de las mejores maneras de evitar evitar las ventas de pánico es decidir con antelación dónde venderá exactamente las acciones de un determinado valor, sector o índice. vender las acciones de un determinado valor, sector o índice. Saber cuándo está dispuesto a saber cuándo está dispuesto a vender sus acciones le facilitará evitar que las emociones dicten sus decisiones. decisiones.

Si bien los futuros y el mercado de divisas son excelentes formas de ganar mucho dinero en un corto período de tiempo, requieren cantidades relativamente grandes de dinero para empezar. Dado que es probable que sea un principiante en el comercio, es mejor empezar con una forma más sencilla de operar que utilice contratos más pequeños. Los CFD le ofrecen muchas beneficios, pero sin todo el riesgo que implica el comercio de futuros o de divisas. Estos tipos de contratos permiten realizar depósitos bajos en comparación con los instrumentos tradicionales, como las acciones y las materias primas. tradicionales como las acciones y las materias primas. Y como sus operaciones se liquidan en en efectivo en lugar de la entrega física, hay menos volatilidad asociada a de los precios en comparación con otros instrumentos de inversión. Esta es una razón por la que los operadores minoristas prefieren los CFD en lugar de otros instrumentos de inversión como las las acciones.