La psicoterapia online tan efectiva como la terapia presencial

La psicoterapia online puede parecernos algo extraño, sobre todo porque las terapias se suelen hacer de forma presencial. Sin embargo, las cosas cambiaron desde hace mucho tiempo, incluso las psicoterapias se pueden realizar de forma online como presencial. Por ende, puedes estar tranquilos ya que ambas te serán efectivas.

Si aún te preocupa un poco el tema de que, tu terapia, se haga vía online, déjame decirte que, según muchos profesionales, esta es una práctica que se remonta a 1960. Este fue el momento en el que empezaron a emplearse en el ámbito de la salud las nuevas tecnologías de la información y comunicación o TICs para lograr enviar imágenes radiográficas.

Sin embargo, la psicología clínica, comenzó un año después cuando Wittson, Affleck, y Johnson, realizaron una videoconferencia. De este modo, estaba naciendo lo que ahora conocemos como psicología online, forma de llevar a cabo este proceso que representa varias ventajas y oportunidades de trabajo.

Un ejemplo claro, de estas ventajas, es que se puede enviar mensaje entre sesiones, lo cual nos da la oportunidad de reforzar conductas adecuadas. Luego, tenemos el hecho de grabar una sesión que luego se puede analizar más a fondo.

De igual forma, se puede montar una página web para brindar información de autoayuda o psicoeducativa. Incluso, se nos da la opción de añadir una terapia de exposición con realidad virtual. Todo esto claro está se hace vía online.

Obviamente, no todos ven esta ventaja, y es porque no todas las secciones son iguales y no todos los problemas se pueden tratar vía online. Sin embargo, la misma tiene muchas ventajas más, que dejan en claro que esta forma de terapia no es menos efectiva que una presencial. Para empezar, se debe recordar que, la psicoterapia online, es concebida como una sesión por videoconferencia.

Sin embargo, puede ser vía chat, e-email, por una web y/o videograbación. Podríamos decir que, es como una cita presencial y los pasos, son los mismos que veríamos en una terapia presencial. Es decir que, debemos pedir una cita y luego asistimos a la sesión, obviamente, lo que cambia es que en este caso la sesión se hace por medio de una computadora o dispositivo móvil.

Además, de este modo, será necesario que ambos tengan un dispositivo con cámara y un micrófono. Ambos aspectos, no son un problema, ya que actualmente todo tenemos una cámara y un micrófono ya sea por medio de un teléfono o de una laptop. Con respecto al acceso a internet, este tampoco suele ser un problema, ya que cualquiera puede contratar un servicio de internet y comenzar con la terapia.

Todas estas son ventajas, ya que todo se puede realizar desde la comodidad del hogar. De hecho, lo más complicado seria elegir un buen psicólogo, pero esto es igual a lo que sucede con la psicoterapia presencial.

Ahora bien ¿la psicoterapia online de verdad puede ayudar a alguien en sus problemas? Para determinar esto, en primer lugar, se debe hacer una evaluación. Debido a que, la mayoría de los casos en psicología, tienen que ver con ansiedad, depresión, terapia de pareja y educación a padres para atender problemas de conducta en niños.

En cada uno de los casos señalados la psicoterapia vía online ha demostrado ser de gran ayuda, y permite manejar bastante bien el problema. Sin embargo, hay algunos casos donde no se recomienda para nada la terapia online y esto, no es porque nos sea efectiva. Sino que porque a día de hoy se siguen reuniendo evidencias sobre los beneficios de esta modalidad en todos los casos.

De hecho, algunos artículos científicos especifican que este es un campo nuevo, y que hace falta de bastante investigación. La evidencia que se tiene hasta ahora, ha demostrado que psicoterapia vía online es efectiva, sobre todo en los casos de depresión y ansiedad. Aunque, se suele asumir que esta no es recomendada para los casos severos y de alto riesgo.

En el 2013 se llevó a cabo un estudio para asegurar la calidad de esta modalidad, donde se siguieron a 359 pacientes que llevaron un programa de terapia online y hubo grandes cambios. Hay que mencionar que, los mismos, padecían de síntomas graves y tendencias suicidas.

Que opinas ?