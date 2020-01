La industria de las maquinas tragamonedas es muy dinámica, se estima que se lanzan al mercado unos 100 slots nuevos al mes. Los proveedores más grandes son los que llevan la batuta en innovaciones, entre ellos sobresalen Microgaming, IGT, PlayTech y NetEnt. Aunque existen nuevas compañías más pequeñas que también están haciendo propuestas competitivas.

Las tragamonedas gratis para jugar online son en su mayoría de cinco tambores. Estas poseen características de video muy modernas y con prestaciones súper atractivas para los usuarios, tales como juegos gratis, mejores bonos, símbolos de wild, scatter y jackpot progresivos. Las puedes encontrar en el sitio web de la mayoría de los casinos en línea.

Y, pues, sí, las máquinas tragamonedas presentes en los mejores casinos han logrado un sitial de honor. De hecho, estas han llegado a ser tan atractivas para el público como los juegos de mesa tipo blackjack en vivo y las apuestas deportivas.

Las mejores máquinas tragamonedas para jugar en 2020

Gonzo’s Quest

Es una de las tragamonedas online favoritas para el 2020, esto debido a sus visuales 3D y efectos de sonido súper atractivos. Fue desarrollada por NetEnt. Cuenta con cinco tambores y 20 líneas de pago, y se destaca por la posibilidad de ganar bonos aleatorios y un multiplicador x15 en los juegos gratis.

La dinámica del juego es la travesía del Gonzo para encontrar El Dorado, una representación del bote acumulado que es el premio más alto, x1850 cuando se activan los juegos gratis. La apuesta máxima es de 100$, y esta le permite al jugador alcanzar la posibilidad de ganar un jackpot insuperable.

Laser Fruit

Jugar máquinas tragamonedas Laser Fruit es volver en el tiempo, a lo que estábamos acostumbrados en las tragaperras clásicas, pero con todo el avance de video y efectos de la actualidad. Desarrollada por Red Timer Gaming, tiene un RTP de 92,1%, es un video slot con rodillos desplegables y unas increíbles 60.466.176 líneas de pago.

Las opciones para ganar son muy amplias, y también tiene un comodín y rondas de bono con tiros gratis. La puedes encontrar en muchos de los casinos online disponibles, y elegir si deseas jugar gratis o por dinero real.

Mega Moohla

Es la favorita entre las favoritas, por sus botes progresivos insuperables, que ofrecen cinco oportunidades de ganarlo. Tiene cinco tambores por tres rodillos y unas 25 líneas de pago, su diseño está orientado a la vida salvaje en la selva con estilo africado y la verdad es que jugar slots como este puede ser bastante salvaje y emocionante.

Mega Moohla es la reina de los juegos de casino, debido a que el premio máximo es de 450.000 monedas o x1800 apuesta total con líneas máximas seleccionadas. Además, posee la opción de 15 juegos gratis con multiplicador x3, que se pueden reactivar.

Starburst

Es una tragamonedas muy popular, su diseño inspirado en diamantes de todos los tipos y colores la hace muy atractiva y divertida. Cuenta con 5 rodillos y 10 líneas de pago. El slot es de varianza baja, pero posee un comodín que es la estrella de la máquina y hace estremecer todo cuando cae en los rodillos dos, tres o cuatro.

No tiene bonificación especial, sin embargo, sí tiene tiradas gratis y puede otorgar hasta tres. El premio mayor es de x500 por apuesta total, por cada una de las líneas máximas seleccionadas.

Mega Fortune

Es una tragaperra de jackpot progresivo con 25 líneas de pago. El símbolo que activa los juegos gratis es una botella de champagne, y si salen tres iguales, la máquina otorga 15 tiros gratis y un multiplicador x5. Durante los juegos libres pueden activarse tiros libres adicionales.

Posee una ronda de bono y, además, el premio máximo es con una apuesta x2000 con líneas máximas seleccionadas. El diseño de la máquina es glamoroso e inspira al lujo, con imágenes de autos costosos, yates, diamantes y montones de dinero.

Vikings go to hell

Esta tragaperras online desarrollada por Yggdrasil Gaming tiene cinco rodillos y 25 líneas de pago, con tres opciones de tiradas gratis. Es la más nueva de la trilogía de Vickings Go, que ha resultado muy popular entre los usuarios, gracias a su inspiración en la cultura escandinava.

Es un juego oscuro, emocionante y con una calidad de video muy buena, muchos usuarios le siguen la pista a toda la serie: Vikings go wild, Vikings go Berzerk y ahora la tercera Vickings go to hell, disponible en la mayoría de los casinos en línea.

