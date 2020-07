Los efectos del COVID-19 sobre la agricultura en Argentina

La cuarentena que llegó junto con la pandemia causada por la COVID-19 se hizo efectiva en Argentina justamente en los meses en los que se cosecha la soja, lo que puso a temblar más de la cuenta a la economía y también a China, el principal comprador de nuestra soja.

Esta situación de alta vulnerabilidad en este sector productivo ha hecho que muchos abran los ojos acerca de los efectos reales de la COVID-19 sobre la economía, el empleo, el transporte y todo lo relacionado con la agricultura de diversos rubros de agricultura como cannabis, cereales, frutas y hortalizas.

La pandemia afectó –casi– todos los cultivos del mundo

Para sorpresa de muchos, durante la cuarentena se incrementó la producción de cannabis en Norte América y algunos países de Europa. Las mejores compañías productoras de cannabis, como la holandesa Barney’s Farm, sintieron un incremento en la venta de flores y semillas feminizadas; algo que responde a los consumidores abasteciéndose de las diferentes variedades genéticas de la planta durante en tiempo de cuarentena.

Además de esto, en los Estados Unidos algunos productores comenzaron a buscar trabajadores debido a dos motivos:

Mayor demanda de producción Vacantes generadas por trabajadores ausentes

Sin embargo, a medida que los días de cuarentena se fueron extendiendo, los niveles de demanda del consumidor bajaron.

La lectura que la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) le da a esto es que algunas personas se abastecieron de alimentos durante las primeras semanas al percatarse que la pandemia duraría meses entre nosotros. Y claro, al menguar los ingresos y los ahorros de muchos, los niveles de consumo bajaron.

El mismo organismo estima que entre 130 y 200 millones de personas a nivel mundial serán altamente afectadas en términos de alimentación al finalizar la pandemia. Asimismo, se estima que más de 1.000 millones cambiarán su hábitos alimenticios para reacomodarse a sus ingresos.

Pero la afección de la cadena de suministros establecida llegó a los precios de commodities como soja, maíz y trigo. Se estima que en Argentina las pérdidas debido a la caída del precio de la soja son de 3.000 millones de dólares. De hecho, la soja bajó tanto que por primera vez en décadas el trigo le superó en valor.

La COVID-19 vs. la agricultura en Argentina

Durante la época de pandemia, la exportación de granos se redujo en un 10%, y no se debió a falta de demanda, sino a incapacidad para cumplir con las rutas y las fechas de entrega. El factor pandemia agregó una capa de dificultad que disminuyó la cantidad de las exportaciones. Pero no solamente es un tema de suministros.

No es un secreto que los gobiernos subsidian al sector agrario de diversas maneras, de hecho se estima que anualmente hay más de 600 mil millones de dólares en ayudas al sector agrario. Pero no es un secreto que Argentina es un país que gasta lo que no tiene.

Ahora que muchos sectores se paralizaron (llevan a empresas a perder millones de dólares) y que los gastos médicos se dispararon, sostenes los subsidios de la misma manera podría ser un problema.

En Argentina se han dado estrictas medidas contra de confinamiento, lo que afectó productores, consumidores, insumos, industrias de procesamiento y almacenamiento, transporte y comercio; pero es la agricultura familiar la que ha sido la gran perdedora. Pequeños productores que no tenían los recursos para hacer frente a esta situación extraordinaria.

La pandemia ha dejado en evidencia que muchas industrias son altamente susceptibles a dinámicas que alteren los protocolos de normalidad, pero eso no solo pasó en Argentina sino en todo el mundo.

Y claro que el país se va a recuperar, pero el sector agrario debería replantearse su cadena de suministros, mientras que el gobierno debería incentivar la siembra de diferentes rubros que resulten en mayor consumo local para disminuir costos y tiempos asociados a traslados y diversificar la economía.

Que opinas ?