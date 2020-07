Phishing scam, hacker attack and web security vector concept. Illustration of phishing and fraud, online scam and steal

Manténgase seguro en Internet: cómo reconocer el fraude y el phishing A medida que nuestras vidas se mueven en línea durante la pandemia de COVID-19, es más importante que nunca aprender a reconocer los intentos de fraude y phishing (fraude electrónico).



En este artículo, le brindaremos un amplio panorama de los diversos intentos de fraude con los que se puede encontrar, cómo evitarlos y qué debería hacer para garantizar su seguridad.



Correos electrónicos de phishing



A menudo, los estafadores envían correos electrónicos que contienen enlaces fraudulentos a una amplia base de datos de personas. Estos enlaces pueden instalar registradores de claves, escanear información vital en su ordenador o permitir al phisher (estafador) acceder a su ordenador desde su dispositivo.



Spear phishing



El spear phishing es cuando alguien se dirige específicamente a usted usando su nombre, correo electrónico y, potencialmente, su título de trabajo. Ellos habrán hecho su investigación.



Mensajes de texto



Es posible que reciba mensajes de texto solicitándole que confirme sus datos o que haga clic en enlaces. La mayoría de las organizaciones de renombre nunca le solicitarán que facilite información confidencial a través de un mensaje de texto.



Llamadas



A veces, es posible que reciba llamadas de estafadores por teléfono solicitándole que confirme su información de cuenta. Por favor, tenga cuidado, nunca facilite sus datos de inicio de sesión ya que en primer lugar no se lo pediríamos.



Cómo reconocer un intento de phishing



Siga estos consejos, y estará mejor preparado para mantenerse protegido contra los intentos de phishing: ¿Esperaba una llamada, un correo electrónico o un mensaje de texto? Si no es así, podía ser una estafa. ¿Sabe de quién es? Si no puede obtener confirmación, es un intento de phishing. ¿Puede verificar quién lo envió de inmediatamente? Use el identificador de llamadas, verifique la dirección de correo electrónico o busque el número que se lo envió. ¿Contiene un enlace hacia un sitio web que reconozca? Puede pasar el cursor sobre los enlaces para verificar a qué sitio web lo llevará. ¿Contiene un archivo adjunto? Nunca descargue un archivo adjunto a menos que sea de alguien que usted reconozca. ¿Le solicita dinero, credenciales o información confidencial? Las organizaciones de renombre nunca pedirán esto sin que usted las contacte primero. ¿Hay algún error ortográfico o gramatical? Los errores ortográficos y gramaticales son una señal reveladora de intentos de phishing. ¿Intenta que usted actúe de inmediato? A menudo, los phishers intentarán que usted actúe con un sentido de urgencia. Cuidado con los anuncios falsos



Muchos phishers y estafadores utilizan anuncios falsos de organizaciones de renombre para animar a sus víctimas a hacer clic. Estos incluyen: Sitios web de phishing que simulan organizaciones y marcas. Hemos detectado sitios web que se hacen pasar por Paysafe, Skrill, NETELLER y Paysafecard. Sitios web parecidos que incluyen dominios poco comunes para animar a los visitantes a hacer clic Correos electrónicos de phishing o anuncios pagados que aparecen como banners publicitarios o en los motores de búsqueda. Estos son algunos de los métodos más comunes para el phishing, así que tenga cuidado. Cómo evitar ataques de phishing: Solamente use las aplicaciones oficiales de Paysafe para acceder a su cuenta. Siempre verifique la dirección del sitio web que está visitando. Verifique la dirección de correo electrónico que le envió el correo, verifique los enlaces que le envían o que visita, solo descargue los archivos adjuntos de fuentes confiables. Manténgase alerta. Si se le solicita que facilite información confidencial, asegúrese de que solo sea a través de canales oficiales.

