Marketing: ¿Cómo y por qué comprar followers en Instagram?

Crecer es el principal objetivo de cualquier negocio, así como de los influencers o embajadores de marcas. En los dos casos hay una plataforma indispensable: Efectivamente, hablamos de Instagram. Años atrás la red social más recomendable para invertir en marketing era sin duda alguna Facebook. Sin embargo, tanto Instagram como Tik Tok son las apuestas fuertes de la actualidad.

Eso sí, la mayoría de los perfiles pasan completamente desapercibidos y ello puede deberse a la poca cantidad de seguidores que tienen. La situación puede revertirse por completo optando por una estrategia de marketing que cada vez ponen en práctica más argentinos. Nos referimos a comprar seguidores Instagram Argentina. A continuación revelaremos cómo se hace, amén de los motivos que dan pie a que dicha acción merezca mucho la pena.

Guía paso a paso para comprar followers en Instagram

Lo primero que tenés que hacer es acceder a una página web especializada, que ofrezca este servicio de compra de seguidores en la red social que buscás. Acto seguido llega el momento de elegir la cantidad de seguidores. El mínimo es de 300, mientras que el máximo actual está establecido en 2500. Tené en cuenta que el precio por follower es mucho más atractivo si optás por una cifra elevada.

¿De qué costo estamos hablando? Consultando con el servicio Tus Followers, una plataforma desde la cual comprar seguidores, si adquirís 300 por cada uno deberás abonar 2 pesos argentinos. Pero, ¿qué pasa si hacés la transacción con un total de 2500? En tal caso cada seguidor pasa a tener un precio de 1,57 pesos.

Sea cual sea tu decisión, uno de los pasos más importantes viene a continuación, ya que consiste en introducir la dirección de tu cuenta de Instagram. Asegurate de no cometer ningún error, ya que en tal caso los seguidores podrían ser enviados a otro perfil distinto.

Lo más recomendable para evitar errores es acceder a tu perfil de Instagram. A continuación, copiá la URL que aparece en la parte superior y pegala en el campo de texto habilitado para introducir el link de tu cuenta.

Tras hacer clic en ‘Añadir al carrito’ solo tendrás que finalizar la compra y proceder al pago. El método disponible es PayPal, por lo que la seguridad es máxima a la hora de abonar el importe correspondiente. Después de pagar solo queda esperar a recibir los followers en tu cuenta de Instagram. Tené en cuenta que la velocidad suele abarcar una media de 15.000 seguidores al día.

Cómo hay que hacerlo para evitar penalizaciones en la red social

Instagram no se lo piensa dos veces a la hora de penalizar aquellos perfiles que aumentan artificialmente su número de seguidores con bots u otros sistemas que se detectan de manera más que sencilla. Si quieres evitarlo, asegúrate de poner en práctica las siguientes claves.

Primeramente elegí un servicio de compra que te dé garantía. En el caso de Tus Followers, te proporcionan un total de treinta días. El hecho de que la empresa especializada garantice su servicio es sinónimo de que cree en su trabajo, sabiendo que es bueno en todos los sentidos.

A su vez, es esencial que te cerciores de que los followers que pasarán a seguir tu perfil son cuentas reales. Si por el contrario se trata de bots, a Instagram no le temblará el pulso a la hora de aplicarte una penalización.

Es fundamental que la calidad de los seguidores sea VIP. Es decir, el porcentaje de caída debe ser lo más bajo posible. Si ronda los 5 puntos, estarás ante un servicio que merecerá la pena.

Confíá únicamente en empresas especializadas con mucha experiencia a sus espaldas. Solo así la compra de followers será segura al cien por cien, por lo que tu cuenta permanecerá libre de castigos por parte de la red social.

Por otra parte, desconfiá por completo de aquellas empresas que entregan de inmediato todos los followers comprados. Por ejemplo, una cantidad de 100.000 seguidores no conviene que sea recibida en tan solo 24 horas, sino que es mejor ser entregada a lo largo de una semana.

¿Por qué comprar followers en Instagram es una buena idea?

Ahora que ya sabés cómo comprar followers en Instagram llega el momento de saber si merece o no la pena. Lo cierto es que sí, sobre todo cuando el perfil tiene pocos seguidores o el negocio acaba de crearse, ya que es que es una buena manera de potenciar el branding de una empresa.

Cualquier usuario se fiará mucho más de un negocio que tenga muchos seguidores en Instagram en comparación con una empresa que prácticamente no acumula followers en su perfil. Además, los seguidores comprados estimulan los follows de nuevos usuarios, quienes llegarán al perfil de manera orgánica. Ello no es de extrañar, puesto que los internautas interesados en esa cuenta se animarán a seguirla si ven que muchas otras personas también lo hacen.

El aumento de credibilidad y de visibilidad da pie a que sea altamente recomendable comprar followers en Instagram, siempre y cuando lo hagas a través de una web especializada que opere de manera segura para no recibir ninguna penalización.