Medicina funcional: una alternativa para quienes no encuentran soluciones en la medicina convencional

La medicina funcional o “Integrative Health”, es un modelo de atención médica que busca integrar lo mejor de la medicina científica occidental con una comprensión más abarcativa de la causa de la enfermedad, su curación y el bienestar. El paciente es el centro de la atención y se aborda la persona en su totalidad, analizando aspectos físicos, emocionales, ambientales, sociales, mentales y espirituales que afectan la salud del individuo. Se abordan tanto las necesidades inmediatas como los efectos de la interacción compleja a largo plazo teniendo en cuenta factores biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales. Esto le permite al paciente no solo mejorar, sino mantener esa mejora en el tiempo.

Lo dicho en el párrafo anterior es, a diferencia o en contraposición con la medicina convencional, que en la mayoría de los casos ataca el síntoma y no la causa, por lo que es probable que el síntoma o enfermedad que se trató vuelva en forma recurrente, no encontrando una solución al problema del paciente. Sumado a esto, se utilizan muchos medicamentos, es decir, terapias con fármacos, que muchas veces no solucionan el problema de raíz y para peor, tienen efectos colaterales.

En cambio, terapias alternativas tales como la medicina integrativa, lo que hacen es atacar la causa del problema, logrando el bienestar de la persona, viéndolo como un conjunto de factores y sentimientos y no solo como partes aisladas. Tengamos en cuenta que el hombre es un sistema interconectado intrínsecamente, y a riesgo de sonar repetitivos, donde participa el cuerpo, la mente y el espíritu. Es así que con la Integrative Health se procura atacar la causa del problema, logrando que el paciente que tenga ciertas dolencias y problemas de salud pueda llegar a encontrar su estado de plenitud y, además, mantenerlo en el tiempo.

Aun así, cabe aclarar que ambas medicinas son muy buenas y funcionan bien si se usan complementariamente, de hecho, ¡esto es fundamental! Al final, lo importante es que encuentres soluciones que te lleven a sentirte bien con vos mismo y logres mantener una vida saludable.

En la actualidad la medicina alternativa se ha vuelto muy popular y existen, por ello, muchos centros de salud, tales como el Integrative Health: Medicina Integrativa y Funcional, lugar en el que encontrarás muchas especialidades médicas y diferentes profesionales en cada área para brindarte los cuidados y atención que necesitás.

Esperamos que esta información te haya gustado y que te sea útil. Ya lo sabés: con hábitos saludables y un cambio en el estilo de vida se pueden lograr muchos cambios interesantes y beneficiosos para tu salud.