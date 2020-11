Por qué comprar celulares liberados o usados

En los últimos años se comenzó a utilizar el término celulares liberados. Si bien muchos usuarios que utilizan dispositivos móviles no saben lo que significa, es una de las características más importante que puede tener el equipo. Y, de hecho, se recomienda que antes de efectuar la compra de un modelo en particular se corrobore si el modelo es liberado o no.

Tal y como explica el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) adquirir los celulares liberados es una verdadera ventaja para el usuario. Comprar un teléfono móvil bajo esta modalidad significa que la persona puede elegir el prestador que desee para el uso del servicio tanto nacional como internacional. Es decir que, el equipo puede utilizarse con cualquier operador sin encontrarse sujeto a un plazo mínimo de permanencia y/o a condiciones contractuales.

3 ventajas de comprar un celular liberado

Los celulares liberados como por ejemplo los que pueden adquirirse en Tienda Personal, cuentan con múltiples ventajas para el usuario en comparación a los equipos bloqueados:

1- Una de las principales ventajas de esta función, como se mencionó anteriormente, es la libertad con la que cuenta el usuario de elegir el servicio de telefonía que se adapte correctamente a sus necesidades. Esta herramienta es muy útil porque en el caso de recibir una mala conectividad por parte de una compañía, se puede cambiar de prestador sin necesidad de comprar un nuevo equipo.

2- Que el dispositivo sea liberado también representa un enorme beneficio para todos aquellos usuarios que viajan con frecuencia porque tienen la posibilidad de mantenerse comunicados en cualquier parte del mundo: pueden comprar un chip en el país de destino para disfrutar de la conectividad y ahorrar en paralelo los costos de roaming.

3- Otro de los beneficios que porta el celular liberado es que, al no estar vinculado a ningún operador, no cuenta con aplicaciones y programas previamente instalados por una determinada compañía de telefonía móvil. Esta acción es conocida como bloatware y hace referencia justamente a los software que se colocan en el sistema operativo del dispositivo, ocupando y consumiendo recursos sin aportar beneficios reales.

¿Es seguro comprar celulares usados?

A la hora de adquirir un nuevo dispositivo, los celulares usados, por el contrario de lo que se podría pensar, son una excelente opción para acceder a un determinado equipo que se quiera comprar, pero por un precio mucho más bajo.

El hecho de que sea usado no significa que esté en mal estado. Al contrario, es una forma de comprar el celular anhelado que tiene una mejor cámara y más memoria por un precio completamente accesible. Muchas personas se deshacen de sus dispositivos no porque cuenten con algún problema o rotura sino simplemente porque desean obtener otro modelo diferente.

En este sentido, adquirir un celular usado se convierte en una oportunidad para mejorar la gama del dispositivo que se tiene de manera factible. Para obtener una buena experiencia de compra se aconseja, por ejemplo, adquirir un dispositivo que ya tuvo dueño en una tienda oficial ya que, por lo general, estas empresas le realizan un service al equipo para corroborar que no cuente con ningún daño. Asimismo, en este chequeo se revisa que el modelo cuente con todas las piezas originales y que las mismas funcionen correctamente.

Incluso, diversas compañías están dispuestas a ofrecer garantías por un móvil usado con el objetivo de incentivar la confianza en este tipo de compras y además, proveerles a los usuarios un respaldo técnico durante una determinada cantidad de tiempo.