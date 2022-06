¿Por qué necesitas una báscula Huawei?

Seguramente le parecerá rara esta pregunta, o creerá que en realidad no la necesita. Pero acá podrá leer los motivos que le harán querer buscar una báscula inmediatamente.

Podemos empezar por mencionarle que todos debemos conocernos a nosotros mismos, y eso incluye nuestro peso. De ese modo podremos saber quiénes somos y qué queremos mejorar de nosotros.

Sobre la Huawei Scale 3

Esta asombrosa báscula le mostrará 11 indicadores corporales para brindarle un conocimiento completo. El peso, el índice de masa corporal, la tasa de grasa corporal, la masa muscular esquelética y la masa libre de grasa son algunos de estos indicadores.

También el porcentaje de agua corporal, las proteínas, el nivel de grasa visceral, el ritmo cardíaco y la tasa metabólica basal podrá mediarlas con la Scale 3.

Gracias al modelo de composición corporal, desarrollado por científicos expertos, las mediciones y datos de la báscula son más precisos. El análisis completo podrá obtenerlo en su teléfono con la aplicación Huawei Health. Y también le ofrecerá las orientaciones necesarias para mejorar los índices.

Hacerle un seguimiento a sus rutinas de entrenamiento no había sido más sencillo, salvo por los smartwatch Huawei. La Scale 3 le permite llevar un registro detallado y actualizado de los frutos que rinde su entrenamiento diario. Puede ajustarla en distintos modos de entrenamiento según sus objetivos.

Controlar su peso y su índice de grasa corporal será un trabajo profesional que puede realizar con esta báscula. Esto, gracias a los consejos y la información que ofrece para mantener una vida saludable.

Diseño de la Scale 3

Su diseño es refinado, cómodo y seguro. Tiene un panel de vidrio templado con apariencia de blanco puro. Sus pata miden 3.5 milímetros y tienen almohadillas antideslizantes que brindan más estabilidad y confianza.

Las dimensiones de la báscula son: 300 milímetros de altura por 300 mm de ancho y 23, 6 mm de profundidad. Su peso es de 1,57 kilogramos sin la batería. Cuenta con una pantalla LED discreta y compatible con teléfonos inteligentes con sistemas Android 5.0 o iOS 9.0 y sus versiones posteriores.

Posee un sensor de presión de galgas de resistencia. Y la duración de la batería puede ser de hasta 180 días manejando una frecuencia de medición de tres veces por día. Es decir, la batería le puede durar medio año con un uso diario de tres veces. Si reduce el uso diario podría durar más tiempo.

Este dispositivo ha sido probado de miles formas y con distintos pesos y edades para asegurar su calidad. Desde ensayos de niebla salina, hasta golpes de temperaturas y pruebas de caída, todas las pruebas para ofrecer una gran experiencia al cliente.

En cuanto a conexiones, la Scale 3 se adapta a conexión de Wi-Fi o Bluetooth para brindarle más comodidad. Su registro de datos históricos le permite guardar los datos de cada uno de los miembros de su familia. ¡La pueden usar todos!

Además, podrás optar por las mejores ofertas scale huawei en su página de ventas en línea. Huawei siempre apuesta por ofrécele la calidad y tecnología que usted merece al mejor de los precios.

Ahora sabe que sí la necesita

¡No diga que no, si aún no la conoce! Este refrán se ajusta perfectamente a este dispositivo de Huawei. Pues, no hay quien se resista a un Scale 3 después de conocer todas las funciones que tiene.

Su calidad, diseño y capacidad de análisis y registro de sus datos corporales seguramente ya le habrán convencido de ir por una. En la tienda en línea de Huawei puede adquirirla sin mayor inconveniente. ¡Hágalo ya!