Realizar un Free Tour cuando acabe el COVID-19

Cada vez son más las personas que empiezan a preparar el primer viaje post-coronavirus

Sin duda alguna, la pandemia del COVID-19 ha tenido un gran impacto en el conjunto de la sociedad, algo que se puede ver reflejado en multitud de sectores. La economía de la mayor parte de los países ha experimentado un gran descenso, debido a que se han establecido importantes restricciones en materia de turismo. Poco a poco, parece que la vuelta a la normalidad está más cerca, por lo que muchas personas ya sueñan con planificar un free tour.

Es decir, con viajar y conocer diferentes ciudades europeas como París, Praga, Roma o Budapest, entre otras. Para los que lo desconozcan, un Free Tour es un recorrido que se realiza por los principales puntos turísticos de una determinada ciudad, pero con la especial característica de que no tiene un precio fijo, puesto que es establecido por los clientes cuando finaliza el tour turístico -a modo de propina-.

Una excelente alternativa a los clásicos viajes organizados, los cuales se caracterizan por tener un coste bastante elevado. Si no sabes dónde organizar un free tour, no te preocupes, porque hoy en día existen webs especializadas que facilitan notablemente esta tarea. Por ejemplo, puedes hacer un Tour Gratis Praga con multitud de opciones cuando acabe la pandemia, para recorrer completamente la ciudad -además, con una guía completa de Praga-.

¿Qué es exactamente un Free Tour?

Como ya se ha comentado anteriormente, un Free Tour es un recorrido que se lleva a cabo por diversos sitios turísticos de las ciudades. A priori, puede parecer similar a los viajes organizados de toda la vida, sin embargo, los free tours son una opción mucho más económica. Y es que en este tipo de visitas guiadas, los turistas definen el precio de la actividad, una vez que ésta ha finalizado.

Aunque esta alternativa de viaje presente un coste menor, esto no quiere decir que no sea profesional, o que la visita no enseñe los puntos turísticos más importantes de las ciudades. Estas visitas guiadas se suelen organizar a través de Internet, sobre todo, mediante webs especializadas en la materia, las cuales facilitan la comunicación entre los guías y las personas interesadas en realizar el Free Tour.

Antes hemos mencionado la posibilidad de hacer un Free Tour en Praga, sin embargo, si se quiere seguir visitando Europa cuando acabe el COVID-19, existen muchas más opciones en diversas ciudades como París, Budapest, Madrid, Berlín o Cracovia. Este tipo de tours gratuitos son muy variados en cuanto a contenido se refiere, de manera que los turistas pueden realizar visitas históricas, nocturnas, o incluso, de leyendas.

Los mejores Free Tours en ciudades europeas

Los Free Tours han ido evolucionado con el paso de los años, por lo que actualmente, se han convertido en una gran opción a la hora de descubrir una determinada ciudad. Si ya estás soñando con organizar un viaje tras el coronavirus, estás de enhorabuena, porque a continuación, te presentamos algunas de las capitales europeas más bonitas donde poder realizar un tour gratuito.

Free Tour en Praga

Probablemente, Praga es una de las ciudades más hermosas del Este de Europa, ya que está cargada de historia y cultura por todos los rincones. Y es que la capital de la República Checa tiene un enorme encanto, algo que se puede comprobar en diversas construcciones como el Castillo de Praga, el Puente Carlos, el Clementinum o el Reloj Astronómico. Sin duda, una ciudad ideal para realizar una visita guiada.

Free Tour en Budapest

Hablar de Budapest es hablar de dos grandes ciudades que están separadas por el río Danubio, debido a que éste atraviesa la capital de Hungría. Gracias al famoso Puente de las Cadenas del siglo XIX, el distrito de Buda está conectado con el de Pest, por lo que nos encontramos con una gran ciudad europea. Si quieres organizar un free tour en budapest, te aconsejamos visitar el Castillo de Buda y la Plaza de los Héroes.

Free Tour en París

En los últimos tiempos, París se ha convertido en una de las capitales europeas más visitadas, algo que no resulta extraño, puesto que esta ciudad cuenta con numerosos lugares de interés como la Torre Eiffel o la Catedral de Notre Dame. Además, para un free tour en parís, también es muy recomendable hacer una parada en otros espacios emblemáticos de la capital de Francia como los Campos Elíseos o el Arco del Triunfo.