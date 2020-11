Sol Pérez se puso una microbikini y fue furor en instagram. Mira las fotos

Sol Pérez le dio la bienvenida definitiva a la temporada de verano con sus últimos posteos. Aprovechando los días de sol, la conductora disfrutó de la pileta y presumió de una sensual microbikini en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 5.6 millones de seguidores.

Con un rodete bien alto y tirante, usó también un set de aros argolla de diferentes tamaños. Sin maquillaje, se mostró al natural y comentó: “Hola jueves… ¿Qué hacen? ¡Yo estudiando y aprovechando el día hermoso!”. El reciente posteo ya ganó más de 100.000 likes a menos de una hora de ser publicado, lo que demuestra la influencia que tiene Pérez en redes sociales. Comentarios como: “Sos una bomba”, “Qué linda Sol”, “Por el amor de Dios”, “Sin palabras; no tardaron en llegar.

Pero no es la primera vez que usa este conjunto fucsia. Hace algunos días posó con el mismo equipo desde la terraza de su departamento. En esa ocasión, sumó complementos de moda ideales para la pileta o las altas temperaturas. Llevó un gorro tipo piluso de color blanco (el preferido de Rosalía) y anteojos de sol negros clásicos. “Acá esperando que se ponga el verano”, bromeó la modelo en su cuenta.

Incluso ayer mostró un estilo similar de microbikini estampada. Repitió la fórmula de la bombacha ultracavada y ganó más de 260.000 likes.

Podemos decir que Sol tiene sus gustos fashionistas bien definidos: prefiere los diseños que marquen su figura. No solo es una regla que aplica a sus elecciones diarias de outfits, sino también a sus trajes de baños. Teniendo en cuenta el “menos es más”, lleva looks que no tengan demasiados detalles. Embajadora de un estilo de vida fitness, siempre busca mostrar los resultados de su duro entrenamiento y los luce orgullosa.