Una modelo de 65 años es la abuela más linda del mundo

azemeenah Rossi (65) es una mujer francesa que ha protagonizado la portada de revistas en todo el mundo. Pero no comenzó a trabajar como modelo siendo una adolescente, como la mayoría, sino cuando ya tenía más de 30 años.

Yazemeenah nos ha enseñado que no se necesita ser joven para trabajar como modelo. Y eso lleva demostrando durante 30 años.

Aunque lleva años trabajando en la industria de la moda, es verdad que se trata de un mundo para los jóvenes.

The Dreslyn, una tienda de ropa interior y la firma Land of Women le hicieron una sesión fotográfica, la fundadora de “The Dreslyn” dijo: “quería una publicidad de trajes de baños con otra perspectiva, demostrando que la ropa de baño no siempre tiene que ser sexista y que también las mujeres mayores pueden ser modelos y realizar este tipo de publicidad.”