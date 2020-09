Usos de las gemas preciosas

Mejor conocidas como piedras preciosas, estas rocas o minerales son sometidos a toda una transformación tanto en aspecto como en esencia espiritual. Es así como se convierten en hermosos collares, anillos y brazaletes, todos diseñados para ser prendas de vestir. Pero también son utilizadas como medio de conexión espiritual. En piedraspreciosas7 encontrarás más información sobre para que sirven gemas preciosas como el diamante, el rubí y el zafiro.

Significado de las gemas preciosas

Por siglos, se les ha dado una gran importancia a las piedras preciosas en las diferentes culturas, tradiciones y culturas del mundo. Y es que son productos raros y místicos que la naturaleza nos ha dado, por lo que debemos aprovecharlos al máximo.

La Amazonita es una de las piedras preciosas más utilizadas para alejar la energía negativa. Esta piedra tiene un efecto tranquilizante y calmante. De manera que si necesitas alejar todo sentimiento de tristeza y dolor, esta es la piedra que necesitas junto a ti.

Por otro lado, si lo que quieres es encontrar la serenidad, alejando de tu vida la ansiedad y el temor, debes aprovechar las propiedades místicas de la piedra de Jade. Esta también tiene relación con la buena suerte. Además de traer prosperidad al hogar, permite que el dinero se mantenga dentro de la casa. En cuanto a los jardineros y productores, el jade permite que las cosechas sean abundantes.

El cuarzo rosado, también conocida como la piedra de amor gentil tiene influencia sobre la paz en la familia y las relaciones. Es así como te ayuda a curar heridas emocionales, alejar la negatividad y restaurar toda la armonía luego de un conflicto. Esta es la piedra de los artistas, músicos y escritores pues ayuda a atraer la inspiración.

¿Sabías que el Zafiro tiene un interesante significado? Desde hace muchos años se le conoce como una de las mejores piedras preciosas que trae paz y felicidad a la vida. En la antigüedad se tenía la creencia de que mediante el zafiro era posible predecir el futuro. No obstante, tiene más relación con la intuición, inspiración, comprensión y comunicación.

Diferencia entre las piedras preciosas y semipreciosas

Las piedras preciosas tienen un origen natural, pero otras nacen de una transformación hecha por el hombre para lograr una imitación de la hermosura de las primeras. A estas últimas se les conoce como piedras sintéticas o semipreciosas.

Ahora bien, hay muchas personas que creen que por ser una piedra semipreciosa, no tiene el mismo valor. De hecho, algunos consideran este tipo de gemas engañosas y confusas. No es de extrañar estos pensamientos pues puede que no tengan el mismo significado e incluso el uso que se les dé ya no sea el mismo. Sin embargo, en numerosos libros y revistas de historia y cultura se ha destacado sobre la influencia que tienen, haciendo notar que son igual de útiles que las gemas preciosas.

Por ejemplo, el topacio se considera una de las gemas más utilizadas y de gran valor para la joyería. No solo ofrece una belleza particular y un brillo inigualable, sino que también tiene un gran significado para quien la porte. De hecho, en la realeza portuguesa, era la piedra que más se utilizaba para adornar las joyas de la corona.

Mientras tanto, la espinela es más que una piedra cualquiera. Es considerada como una piedra semipreciosa de hermosa belleza y alta calidad. Aun cuando están más orientadas a la joyería, también se utilizan para atraer buenas vibras. Por ejemplo, en las empresas se colocan en lugares estratégicos para poder aprovechar todos los beneficios.

Los usos de las gemas preciosas

De acuerdo al día de nacimiento, se asocia una piedra preciosa a cada persona. De acuerdo a las disciplinas del yoga, la meditación y otras prácticas naturales estas tienen un gran poder de atracción para quien la porte.

Es importante destacar que estas tienen secretos y atributos de acuerdo al material del que están hechas. Algunas piedras te protegen de las pesadillas, por lo que se ofrece orientación en la oscuridad, además de brindar emociones positivas a la persona.

Uno de los usos más populares de las piedras preciosas es la prosperidad financiera. Por ejemplo, la amatista tiene una relación el vino y los negocios. Esto quiere decir que es capaz de curar la embriaguez, además te ayuda a ser más ingenioso con los negocios, ayudándote a ser más exitoso en el mundo empresarial.