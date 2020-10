Alberto Fernández recibió un informe secreto donde le aseguran que es imposible bajar los casos y muertes por Covid

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, JULIO 19: (ARCHIVO) El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que no cree en "los planes económicos", y advirtió que Argentina "no puede hacer más" que la última propuesta oficial para reestructurar la deuda, por lo que "no habrá otra oferta". Foto NA: ESTEBAN COLLAZO/PRESIDENCIAzzzz