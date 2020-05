Buenas señales en el agro: crece el precio de la soja

Tras varias semanas de angustia en el sector agropecuario empiezan a reactivarse varios mercados importantes para la exportación de granos y se elevan los precios de la soja. Poco a poco el paso del Coronavirus deja de ser un aspecto a considerar por lo que muchos países reabren sus fronteras con muchos deseos comerciales.

Sobrada incertidumbre es la que se vivió en marzo, abril y principios de mayo. La realidad innegable de la pandemia y el avance del virus en todo el mundo obligó a los países a retraerse cerrando sus fronteras por temor a contagios masivos. Las medidas de proteccionismo sanitario fueron a expensas de los objetivos de exportación planteados a principio de año por los especialistas agropecuarios de Argentina. EL resultado de la parálisis industrial fue lapidario: baja en la demanda, derrumbe de precios por falta de interesados en granos y oleaginosas, cierre de empresas y stockeo de granos por parte de aquellos productores que se negaron a vender a precios irrisorios.

Este contexto desfavorable repercutió en la industria de insumos agrícolas, compra y venta de maquinaria, fungicidas, insecticidas, patentamiento de nuevas unidades y recorte de personal ante la imposibilidad de pagar salarios con nulos ingresos.

Primeras señales de cambio

Fuentes oficiales informaron que el futuro de la soja operará en alza producto del aumento de la demanda en China para cumplir con el acuerdo comercial. Actualmente, la oleaginosa opera con subas que se acercan a los U$S 3 y tocó los U$S 311. La razón del aumento del precio no sólo es el aumento de la demanda, sino que China tiene el objetivo de comprar cantidades mayores por temor a que el avance del coronavirus en Brasil y Estados Unidos altere la logística de las naciones, como así también ante el temor de una segunda ola masiva de contagios en Asia.

Por otra parte, el maíz acompañó la tendencia de la soja, aunque con menor incrementó en el precio puesto que subió menos de 1 dólar quedando con un precio de compra a US$ 126,5. China está asignando cuotas de importación libre de aranceles de maíz norteamericano, lo que genera mayor optimismo por el aumento de la demanda sostenida a largo plazo.

El resultado del aumento de precio de venta será fundamental para la reactivación económica del país, con mayor ingreso de dólares por rindes. Así, la industria agropecuaria tendrá mayor movimiento como en la compra o venta de insecticidas, nuevas pick ups, maquinaria agrícola, fungicidas, entre otros.

Vale destacar que los fondos especulativos aumentaron nuevamente su exposición neta vendida en futuros de maíz a 34 millones de toneladas tras el reporte mensual del USDA que proyectó altísimos niveles de stocks finales en Estados Unidos. En el país de Donald Trump las industrias permanecen a toda máquina, especialmente las de engorde animal, aunque se espera que no haya un nuevo aumento en la cantidad de infectados que obligaría a paralizar las actividades por segunda vez en el año.

Por último, el presente del trigo va a contramano de la soja y el maíz. El grano extenderá sus pérdidas a futuro según los analistas. Actualmente el trigo opera con caída de US$ 1,2 colocándose a US$ 182.6 por la baja demanda internacional. De esta manera, el maíz tocó el piso mínimo en 2 años por el poco interés y el aumento de la competencia entre exportadores que aceptan vender sus lotes a precios más bajos.

La próxima campaña se prevé con caída en las exportaciones estadounidenses a expensas de Rusia, Canadá y Argentina que ganarán protagonismo.

