Comienza el semestre ¿cómo definir mi vocación y mi futuro estudiantil?

El inicio del semestre trae consigo el comienzo de distintas actividades, y para quienes acaban de terminar el secundario una de estas actividades suele ser el inicio de los estudios terciarios, técnicos superiores o universitarios ¿ya sabemos qué vamos a estudiar?

Luego de concluir el secundario, muchas personas optan por continuar sus estudios con el fin de especializarse en alguna temática de interés o en algún área que les permita un mayor desarrollo profesional. Hay quienes tienen muy en claro qué estudiar desde pequeñas, hay quienes lo van descubriendo en su adolescencia y hay quienes llegado el momento de iniciar esta fase, aún no saben qué camino tomar.

¿Qué hacemos si llegando este momento no tenemos en claro qué estudiar? ¿Nos anotamos en aquello que otras personas (familiares, amigos, compañeros) nos sugieren? ¿Dejamos pasar la inscripción por falta de claridad? ¿Hacemos la elección según la afinidad que tenemos hacia ciertas asignaturas que nos gustaron en el secundario? ¿Elegimos la universidad o instituto que nos queda más cerca de casa?

Todo esto y mucho más se contempla en la elección de nuestros estudios superiores. Los intereses, las habilidades y fortalezas, la familia, el contexto, los objetivos que nos planteamos, las expectativas, las motivaciones propias y, en cierta medida, también las ajenas influyen. Algunas preguntas que nos pueden orientar son ¿qué cosas me gustan y cuáles no? ¿en qué me destaco? ¿qué quisiera hacer de acá en más? ¿cómo me veo en unos años?

Es importante observar cada uno de estos aspectos, darles un espacio, analizarlos desde la razón y el corazón, y reflexionar al respecto. Las respuestas sinceras a estas preguntas nos pueden abrir horizontes y plantear posibilidades que hasta el momento no contemplábamos, también nos pueden afirmar aquello que ya creíamos saber, o incluso hacer descartar aquello que consideramos que no es para nosotros.

Si bien puede ser que la carrera que hoy elijamos no sea aquella a la que nos dediquemos toda la vida, es bueno que al iniciar este camino tengamos la convicción de haber tomado la mejor decisión para ese momento.

El Counseling, valiéndose de una escucha activa, empática y aceptante, crea ese ambiente de seguridad y confianza donde la persona puede cuestionarse, revisarse y reflexionar sobre las cosas que la motivan y le preocupan, darse permiso para evaluar alternativas nuevas y conocidas, y así transitar la toma de decisión de esta etapa de su vida.

Algunos tips para ponerse en marcha:

1 Preguntarnos sobre quiénes somos: nuestros intereses, habilidades, valores, motivaciones, fortalezas y también limitaciones.

nuestros intereses, habilidades, valores, motivaciones, fortalezas y también limitaciones. 2 Dar un espacio a esas personas que nos conocen: ellos pueden hacernos descubrir aspectos propios que no teníamos contemplados.

ellos pueden hacernos descubrir aspectos propios que no teníamos contemplados. 3 Evaluar aquellas carreras y profesiones que más se adecúan a nuestro perfil: tal vez empezando por un taller o curso relacionado e incluso yendo a conocer las instituciones.

tal vez empezando por un taller o curso relacionado e incluso yendo a conocer las instituciones. 4 Tomar una decisión sabiendo que esta puede cambiar (ajustarse, pausarse o renovarse).

Ya tenés las primeras pistas que te pueden ayudar a transitar este camino. Que este semestre sea una oportunidad para conocerte, para probar, para crecer, para aprender, para formarte y para ser protagonista de esta nueva etapa que hoy está iniciando en tu vida.

Por Lucila Garcia Poultier

Integrante del Equipo de Difusión

Asociación Argentina de Counselors