Como podemos comprar de manera segura por internet

Las ventas por internet durante este año 2020 han incrementado de manera sorprendente. La pandemia ha hecho que el mundo entero se avoque al hecho de adquirir sus productos por internet y eso ha hecho que masivamente más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo hagan lo mismo. Pero ha traído consigo dos puntos muy importantes: la seguridad que ofrecen y los precios. Ahí radica el éxito de algunas de las mejores empresas que ofrecen productos y servicios por internet.

Comprar en plataformas online, te da el beneficio de que puedas comprar los precios de manera rápida en miles de tiendas, además, te permite encontrar gangas y ahorrar dinero desde cualquier lugar con una conexión a Internet o datos móviles. Pero a medida que su popularidad ha aumentado, también lo han hecho los riesgos, ya que cada vez más personas intentan estafarte o robarte los datos de tu tarjeta. Afortunadamente, si sigues algunas reglas simples, puede tener una experiencia de compra en línea segura y protegida.

Hay ciertos puntos importantes que nunca debes dejar pasar a la hora de comprar por internet y así evitar ser estafado están el investigar a los minoristas en línea para asegurarte de que sean legítimos. Esto lo puedes hacer viendo la calificación del usuario o viendo los reviews que otras personas le han dejado a la persona para ver que sea seguro. Así sabrás si una persona es confiable o no para hacer compras con él.

Hay muchos sitios estadounidenses que realmente se han ganado una reputación increíble para comprar en ellos. Estos sitios webs son: Amazon, Ebay, Mr Porter, Zappos y ModCloth. En cada una de las plataformas anteriormente mencionadas, puedes buscar y tus productos y hacer compras con mucha seguridad, ya que las mismas tienen años funcionando en el mercado y se han ganado una reputación impecable.

Por otra parte, es siempre importante que mantengas actualizado el software de protección de virus y utiliza contraseñas seguras para las cuentas en línea. Con estos dos puntos garantizarás que no venga una persona a hackear tu cuenta, ya que ellos lo primero que te quitan son tus claves personales y ahí se introducen en tus datos y roban tus tarjetas de crédito.

Es importante mencionar, que debes tener mucho cuidado de utilizar redes inalámbricas públicas, por lo cual debes estar completamente seguro de que la red que estás utilizando es segura. El problema de las redes públicas es que todo el mundo tiene acceso a ellas y por consiguiente se usa para robar datos personales, en caso de que no tengas otra opción, te recomendamos usar una VPN para que puedas protegerte de posibles hackeos.

Protegerte a la hora de pagar es muy importante, ya que es posible que pierdas algo de tu dinero si compras a un vendedor falso, pero puedes perder mucho, o incluso todo, si te roban tus datos. Muchos bancos y sociedades de crédito hipotecario están agregando seguridad adicional cuando compras en línea, lo que implica una autorización de dos factores.

De esta manera se puede evitar que un hacker tenga acceso a tus datos personales. Esto significa que, cuando estés en un pago en línea, tendrás que pasar un nivel adicional de seguridad para demostrar que eres tú quien realiza la compra. La verificación de dos pasos que más se usa es el envío de un código único, enviado por mensaje de texto, al número de teléfono registrado en la cuenta. Aunque también es posible, que te pidan responder una pregunta secreta, iniciar sesión en su aplicación de banca móvil o un escaneo de huellas digitales. Hasta ahora, esta se ha convertido en la manera más segura de proteger los datos personales de una persona.

Cabe destacar, que es recomendable que uses siempre las plataformas que ya has usado previamente para comprar. Esto te da la seguridad de saber que como ya has hecho negocios previos con un usuario específico, tendrás una buena referencia en compras futuras. La idea principal siempre está en buscar la máxima seguridad a la hora de comprar, sobre todo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo.

Si tomas cada uno de estos consejos vas a garantizarte una compra segura. Ya muchas personas se preparan para sus compras navideñas y en estas temporadas altas, es donde los hackers quieren aprovecharse para tomar todos tus datos personales y robar tu identidad.