Crece el interés por hacer dinero online con la crisis del coronavirus

Con la crisis a nivel mundial que se vive por el coronavirus, crece el interés por buscar fórmulas para ganar dinero en la red. En el presente artículo, se van a presentar algunas de estas opciones alternativas más rentables

No es ninguna novedad que existen fórmulas para ganar un dinero extra por internet o, incluso, si se le dedica tiempo y esfuerzo, hacer posible el sueño de llegar a vivir de los negocios en línea. Hace ya algunos años que está al alcance de quien se lo proponga la tan ansiada independencia económica del sistema y el dejar de trabajar para otros. No son pocos los que han logrado recoger los frutos de su propio esfuerzo con las herramientas que ofrece internet.

Ahora, además, con la crisis global del coronavirus que ha obligado al confinamiento y ha hecho que muchos negocios cierren, este interés por ganar dinero en internet ha aumentado exponencialmente.

Instagram

Instagram se ha convertido en la red social más popular de los últimos años entre los menores de 35 años y es un gran pozo para encontrar oportunidades de hacer dinero. Tan solo hay que ver las cifras que mueve, con más de mil millones de usuarios activos y 25 millones de negocios. A lo que se suma la enorme atracción de los Influencers que vuelcan en esta red social todos sus esfuerzos.

Pero, ¿se necesita ser influencer para tener oportunidades de negocio en Instagram? La respuesta es no, es interesante, pero no es la única alternativa que ofrece esta red social para ganar dinero.

Inversiones

Aunque toda inversión supone asumir riesgos, se puede ganar mucho dinero si se sabe elegir bien los activos en los que se invierte. En líneas generales, se ha demostrado que las inversiones a largo plazo son más seguras que aquellas que se realizan a corto plazo, pero hay tener paciencia para ver los resultados.

Esta opción es solo apta para los que tienen cierta cantidad de dinero ahorrado de la que pueden prescindir para vivir, pues como ya se ha comentado, siempre existe el riesgo de que la jugada no salga bien y no resulte finalmente rentable. Algunos activos financieros donde invertir son las acciones, bonos, divisas y, entre los activos no financieros, los inmobiliarios son los más populares.

Ganar dinero con afiliados

No todo el mundo sabe en qué cosiste eso de ganar dinero por afiliados. En primer lugar, un afiliado es una persona que indica o referencia los productos de otras personas o empresas para que se produzcan ventas. No es un vendedor de productos propios, sino de terceros, por los que se lleva una comisión por cada venta conseguida.

En principio el funcionamiento es muy sencillo y no conlleva riesgos, pero ¿cómo se convence a otros de que compren? Pues teniendo una buena presencia en internet, consiguiendo ser un referente, teniendo una comunidad de seguidores, y eso ya no es una tarea tan fácil de conseguir.

Esta fórmula para ganar dinero se dio a conocer con la creación del programa de Afiliados de Amazon, que hizo posible que la divulgación y venta de productos por Internet alcanzase una escala global.

Ganar dinero con blog o webs

Crear un blog o una página web es algo bastante sencillo hoy día, incluso existen plataformas gratuitas para hacerlos y no tener que hacer una inversión inicial, como, por ejemplo, WordPress. Esta es, sin duda, una de las mejores opciones para crear un negocio online de futuro, aunque, como cabe suponer, hacer que tenga éxito ante tanta competencia es una tarea muy complicada que requiere de ciertos conocimientos digitales.

Si hay algún tema del que se tenga mucha información, del que se sea un poco experto y del que guste investigar para aprender un poco más cada día, lo ideal es crear un blog o una web acerca de él. Es vital conseguir que tenga difusión, que consiga muchas visitas, para poder monetizarlo. Esta es sin duda la parte más difícil y a la que se deberán dedicar gran parte de los esfuerzos, pero después se podrán empezar a ver las entradas de dinero por Adsense, afiliados o la venta de servicios o productos propios.

Trabajar el SEO para posicionar bien las páginas en las búsquedas naturales de Google y otros buscadores también es fundamental para conseguir tráfico orgánico. A no ser que se tengan conocimientos al respecto, es una gran idea invertir en un profesional que haga este trabajo si realmente se quieren conseguir buenos resultados y tener probabilidades reales de éxito.



