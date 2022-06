¿Cuánto dinero se necesita para vivir en Argentina?

Los sueldos no alcanzan y perdieron poder adquisitivo entre un 20% y un 33,7% desde el 2017, según la consultora LCG. Si bien el salario mínimo vital y móvil es actualmente de $38.940, la canasta básica es de $95.260 para una familia de cuatro integrantes. En ese sentido, la escalada inflacionaria hizo que el salario promedio de los argentinos se licúe extremadamente y que hoy la gente llegue a duras penas a fin de mes. Esta situación repercute también en las redes sociales. Allí, un usuario en particular se refirió a cuánto gasta por mes para subsistir y se hizo viral al exagerar los gastos según algunos usuarios.

Se trata del usuario @Arg_Inversor, quien fue criticado por haber hecho una exageración de los gastos que hacía durante el mes y por haberse quejado, pese al sueldo que dijo tener. Su publicación obtuvo más de 3000 «me gusta», y cientos de tuits citados y retuits, además de comentarios de todo tipo.

En el tuit, enumeró todos los ítems con sus respectivos precios: «En qué se te van 200k (200 mil pesos) al mes siendo soltero. 1- Alquiler 2amb CABA: 65k (con expensas) 2- Comida 50k 3- Servicios 25k 4- Ocio 20k 5- Ropa 10k 6- Salud 10k Total = 180k Ars. Sin auto, ahorras solo 20k o menos de 100 dólares al mes. No, no es un buen sueldo», decía la publicación.

Además, el usuario reflexionó sobre cómo hace una familia con hijos para poder llegar a fin de mes o, en el mejor de los casos, que sobre algún dinero para ahorro. «Lamentablemente, así y todo, si ganas 200k estás en el 20% de la población con mejores ingresos del país. (10% en blanco y 10% negro). No me quiero imaginar cómo vive una persona que gana 100k y tiene hijos», agregó en su consideración.

Cuando un usuario le comentó que ese salario no era igual al del promedio, el autor de posteo explicó: «O sea que la persona en relación de dependencia que mejor gana en nuestro país no puede vivir ’cómodamente’ en una buena casa, saliendo a comer, cuidándose, yendo al gimnasio, al teatro, etc. Y ahorrar 200 USD al mes».

Los comentarios de en las redes

Como es usual, los usuarios de Twitter dejaron sus comentarios y la mayoría estuvieron enfocados en la gran cantidad de dinero que gasta, de manera exagerada, el autor del tuit por mes. «¿75 k entre comida y servicios? Si ganas 200k, tenés la ’mejor’ obra social», dijo uno. «50k de comida? Ni pidiendo todos los días se gasta eso. En servicios que cuesta 25k?», cuestionó otro.

«Mmm comida 50k es un montón, servicios 25k también, salud 10k si ganas 200k el laburo te da prepaga. Ahí tenés 50 lucas más a las 20 que mencionas son 70k x mes. Ahorras el 35%. No me parece un sueldo malo», apuntó otro usuario en la web.

Por su parte, quien escribió esta publicación se defendió de todas las críticas y explicó sobre lo que gasta en comida y servicios, que fueron los tópicos más cuestionados por las demás personas. «Comida= 30k en el súper y 20k en comer/merendar afuera. Un plato hoy en CABA ya cuesta 2,5k. Sería salir a comer 2 veces por semana. Servicios: Internet, cable, luz, gas, streaming, limpieza, etc», argumentó. /Crónica