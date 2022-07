Dónde y por qué comprar terrenos en Punta del Este, Uruguay

La inversión en bienes inmuebles y terrenos es una de las decisiones más relevantes que podemos tomar a lo largo de toda nuestra vida. Una compra que va a determinar para bien o para mal el poder adquisitivo del que disfrutamos; motivo por el cual debemos actuar con absoluta cautela. En este orden de ideas, poner el foco en lugares como Punta del Este, en Uruguay, se antoja una sabia decisión por diferentes razones. Eso sí, en todos los casos es imperativo acudir a una inmobiliaria de renombre, evitando cualquier atisbo de estafa.

Confía solo en las mejores inmobiliarias

Punta del Este es uno de los puntos turísticos más populares no solo en Uruguay, sino en toda Latinoamérica y buena parte del mundo. Sabiendo esto, no es extraño que existan diferentes inmobiliarias en la región de Maldonado. Muchas de ellas nos prometen el cielo y la tierra en un primer momento; sin embargo, a posteriori terminan ofreciendo un servicio nefasto que pone en peligro nuestra estabilidad económica. Algo que no sucede así si recurrimos a agencias de la talla de Nana Lavagna.

Esta empresa se ha ganado una notable reputación en el sector y ya triunfa como una de las inmobiliarias más destacadas de todo Maldonado. Un éxito comercial que surge como consecuencia directa de su apuesta por la transparencia y la cercanía hacia sus clientes, asegurando que su inversión cae en buenas manos en todos los casos.

Si bien es cierto que la agencia cuenta con un buen catálogo de inmuebles, es menester hablar de los terrenos en vena de los que dispone. Todo depende del lugar en el que vayas a comprar dicho terreno; no obstante, puedes encontrar opciones por tan solo 20.000$. Grandes espacios en los que construir tu propia vivienda, disfrutando así de una segunda residencia de alto nivel.

Las mejores zonas de Punta del Este

En función del lugar en el que vayas a invertir, el precio que tendrás que pagar variará en gran medida. La zona de Maldonado cuenta con un sinfín de regiones óptimas para la compra de un terreno y, para garantizar que sacas todo el partido posible a tu nueva casa, conviene hablar de algunos de los lugares más interesantes.

Santa Mónica-José Ignacio se presenta como una de las zonas más populares de Punta del Este. Una localidad marcada por las preciosas playas y, sobre todo, por todo el ocio que emana de esta ciudad durante el verano. Del mismo modo, hay que hablar de La Juanita, el barrio más explosivo cuando llega la temporada alta.

Si prefieres algo de paz y salir del meollo turístico, entonces te animamos a que compres un terreno en Punta del Diablo. Aquí ya no hablamos de Punta del Este, situado a dos horas y cuarto de dicha región; no obstante, los paisajes gozan de una belleza tremenda, capaz de dejar sin palabras a cualquier turista. Como ves son muchas las opciones y todas nos llevan a una misma inmobiliaria: Nana Lavagna.

Una inversión con miras al retorno financiero

Antes incluso de buscar el terreno en el barrio perfecto, es menester analizar los motivos por los que esta compra es una de las mejores inversiones que puedes realizar. En primer término, el precio es mucho más atractivo que el de un inmueble; asumiendo por tu cuenta la posterior edificación de una propiedad en excelentes condiciones.

Tener tu propia casa en Punta del Este te permitirá pasar unas vacaciones increíbles. De hecho, si eres de España, disfrutarás del verano durante los meses de diciembre, enero y febrero. Ahora bien, aunque esto podría ser razón más que suficiente para hacer la inversión, no podemos dejar de lado su potencial en términos económicos.

Si pones la casa en alquiler durante la temporada alta, podrás disfrutar de las amplias ganancias del alquiler vacacional. El precio se dispara en verano, lo cual te puede llevar incluso a amortizar la totalidad de la compra antes de lo previsto. Es decir, se trata de una estrategia de lo más inteligente para optimizar tu flujo de ingresos y rentabilizar tu capital.