El Rio más importante de Uruguay, el Río Negro

Si eres una persona que le gustaría conocer lo natural y hermoso de un país, específicamente de Uruguay, no puedes dejar de visitar y conocer el Rio Negro. Y no te dejes llevar en primera impresión por su nombre, ya que es el rio más importante de esta hermosa localidad.Su nombre viene de la conjugación de dos dialectos indígenas autóctonos del lugar como lo es el “hum” y negro del dialecto guaraní.

En tiempos antiguos y de la realeza, se decía que este rio contaba con propiedades curativas y milagrosas, a tal punto que la clase aristocrática y monárquica de otros lugares venían hasta aquí para llevarse un poco de estas aguas especiales a sus lejanas tierras.Su desembocadura inicial comienza en lo que se conoce como el nudo de Santa Tecla que se encuentra en el territorio Brasileño de la localidad de Rio Grande del Sur.

Si eres una persona que le gustaría disfrutar esta estancia a lo máximo, visitando cada metro cuadrado y disfrutando de su hermosa naturaleza, debes empezar por visitar y disfrutar el “Balneario de las Cañas”.

Si preguntas a un transeúnte o lugareño cual es el lugar predilecto para disfrutar de la naturaleza en épocas de verano, la respuesta sin lugar a dudas es este. El Balneario de las Cañas es la mayor atracción natural turística de esta localidad y no es para menos.

El lugar es ideal para el disfrute familiar y el compartir entre amigos, ya que además de su insuperable belleza natural, posee teatros, cabañas, camping y un sinfín de actividades listas que generar el mayor bienestar en su visita a este balneario natural.Y si pensamos en visitar y conocer los alrededores de este maravilloso Rio Negro, tenemos varios opciones que no podrás dejar pasar al momento de estar allí.

Podemos comenzar nombrando a la Represa de Palmar, que es una de las mayores represas hidroeléctricas de toda Latinoamérica. Es un lugar en la cual disfrutaras de la belleza de la fuerza de la madre naturaleza unida con el ingenio del ser humano, un lugar para admirar.También existe otro lugar imperdible en tu visita a Uruguay y sobre todo a los alrededores del Rio Negro como lo es la Estancia turística de la Fe.

Si te gusta conocer diferentes lugares cercanos a este río y a su vez vivir como si estuvieras en otro tiempo, deberías conocer el Barrio Inglés, el cual en Ríos del Planeta vamos a mostrarte. Este sitio es ideal para conocer pasajes e infraestructura medieval que te transportara a esa bella época. Para mayor referencia se encuentra a un kilómetro de lo que se conoce como Fray Bentos.

Su estructura y características arquitectónicas del lugar las elaboraron los ingleses y alemanes que llegaron a ese lugar en específico. Esta zona fue una de las primeras que pudo contar con energía eléctrica, aun mucho antes que en Montevideo. Todavía hay espacios dentro de esta zona que están en perfecto funcionamiento, como por ejemplo el Fray Bentos Golf Club, el cual es un campo de golf que fue inaugurado en el año de 1933 en conmemoración al Rey George VI.

Otro hermoso lugar que puedes visitar es aventuras, el cual te permite tener la posibilidad de disfrutar de toda la naturaleza en las diferentes zonas aledañas, como es el Bosque Nacional Río Negro, los Algarrobos, La cueva del Ermitaño y el parque los Arrayanes.Si estás buscando otras opciones, entonces puedes pasear en bote por el Río Uruguay o si te gustan más las islas, puedes ir a todas las que se encuentran sobre él.

Como puedes ver, visitar el Río Negro no va a ser algo aburrido, sino que por el contrario, será una hermosa experiencia que vas a disfrutar desde el primer momento en que estés ahí. Muchas veces se piensa que cuando visitas Uruguay, no tendrás una grandiosa experiencia como en otros sitios, pero no es completamente cierto.

Los atributos con los cuales Uruguay es conocida, es por su hermosa cultura y sus majestuosos lugares. Cuando logras conocer su cultura y visitas cada uno de estos lugares, tu estancia va a ser mucho más que placentera. Se convertirá en una experiencia única y maravillosa.