Entérate toda la información sobre la FE

Todos o la mayoría sabemos que, la «Fe», es una palabra cotidiana que la gente asocia fácilmente con el mundo religioso u oraciones poderosas. Sin embargo, pocos pueden determinarlo con certeza. ¿Cómo define la Biblia este concepto? ¿Realmente funciona la fe?

La palabra «fe» en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega pistis. Según el Diccionario ampliado de palabras bíblicas de New Strong, «El término pistis se refiere a la creencia (o afirmación) predominante, en Dios o en Jesucristo, nacida de la fe en ellos. ‘Confianza’ significa confianza, seguridad, certeza y convicción «.

En Hebreos 11: 1, la Biblia define la palabra como: «Por tanto, la fe es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve». Entonces, la fe es la naturaleza o certeza de algo que deseamos y no recibimos; En cierto modo, la fe (afirmación, convicción, creencia) nos da evidencia de lo que no podemos ver, tanto espiritual como invisible. La fe se manifiesta antes de responder a una oración o algo que le pedimos a Dios porque una vez que Él nos la da, la fe ya no existe.

Un ejemplo de qué es la FE, lo podemos encontrar en el nuevo testamento. En Mateo 9: 27-30, encontramos un ejemplo de fe de dos ciegos que se acercaron a Jesucristo para ser sanados. Mientras lo hacían, Jesús les preguntó: «¿Crees que puedo hacer esto?» Luego dijeron: Sí, Señor. Luego les tocó los ojos y dijo: Según tu fe, él lo hará por ti.

La creencia de estas personas de que Cristo podía sanarlos se convirtió en una realidad que habían anhelado. También les da certeza o seguridad de que obtendrán lo que piden. Estos hombres creen porque creen en lo que sucederá en el futuro.

Muchos analistas de la vida de Jesus y de la FE, concuerdan que, Santiago (Un aposto muy cercano a Jesucristo) comentó y escribió sobre la FE MUERTA, donde decía que ella era creer en Dios a pesar de todo y nunca de dejarlo de hacerlo.

Como escribió Jacob: «Tú crees que Dios es uno. Bien hecho. Incluso Satanás cree y tiembla. ¿Pero quieres saber que la fe sin obras está muerta?» (Santiago 2: 19-20).

Jacob más tarde se refirió al ejemplo de Abraham, quien no solo tuvo fe, sino que también trabajó, porque creyó la palabra de Dios y también obedeció sus mandamientos; «¿No justificó nuestro padre Abraham al ofrecer a su hijo Isaac en el altar? ¿No ves que la fe proviene de sus obras, y que la fe se realiza por las obras? (Santiago 2: 21-22). La verdadera fe no es solo fe en Dios; vive por fe sirviendo a Dios y obedeciendo sus mandamientos.

Algunos podrían decir que las enseñanzas de Jacob acerca de obedecer los mandamientos de Dios significan que las obras conducen a la salvación, pero esto no es cierto. El apóstol Pablo dijo claramente: «Por la fe fuisteis salvos por gracia. Y no es para vosotros: es un regalo de Dios, para que nadie se gloríe».

Pablo entendió y explicó que nadie puede salvarse solo y que incluso la fe es un regalo de Dios. En el siguiente versículo, sin embargo, declara que somos su «obra de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano». Continuamos «(versículo 10).

El apóstol Pablo, como Santiago, sabía que por la fe viva se obtiene servicio y obediencia a Dios y sus mandamientos. Por eso escribió: “¿Anularemos la ley por la fe? De cualquier manera, honramos la ley” ubicada en Romanos 31: 3.

La Biblia es la palabra de Dios revelada al mundo entero. Cuando lo leemos, nuestra fe (confianza y certeza) aumenta en que Dios y Cristo responderán nuestras oraciones y nos salvarán de situaciones imposibles.

