Ex tenista confesó el calvario que vive : “Casi me tiro del balcón del piso 26”

Jelena Dokic, extenista y comentadora de deportes en televisión australiana, fue ganadora de diez títulos WTA, finalista de Grand Slam y atleta olímpica, tal como se define en su cuenta de Instagram.



Pero, en la misma red, la deportista publicó un duro posteo en el que habló de su situación personal y dejó una gran reflexión, junto a una dura confesión, acerca de una decisión extrema sobre su propia vida.

8-04-2022 fue la fecha con la que comenzó su extenso texto para revelar sus íntimos sentimientos.



“Casi me tiro del balcón del piso 26 y me quito la vida”, confesó la extenista en la primera oración en referencia a esa fecha.



Tras esas primeras palabras, comenzó con su relato: “Nunca olvidaré el día. Todo está borroso. Todo está oscuro. Sin tono, sin imagen, nada tiene sentido… solo lágrimas, tristeza, depresión, ansiedad y dolor”, enumeró Jelena Dokic.

“Los últimos seis meses han sido duros. Ha sido un llanto constante por todos lados. Desde esconderme en el baño cuando estoy en el trabajo para secarme las lágrimas para que nadie lo vea hasta el llanto imparable en casa entre mis cuatro paredes ha sido insoportable”, continuó la deportista.



“Los sentimientos constantes de tristeza y dolor simplemente no desaparecen y mi vida se ha hecho añicos”, sumó la extenista.

“Me culpo a mí mismo, no creo que sea digno de amar y tengo miedo. También sé que todavía tengo muchas cosas por las que estar agradecida y luego empiezo a odiarme a mí misma porque al sentirme así siento que no estoy agradecida porque no debo estarlo ya que quiero terminar con todo”, sostuvo la deportista.



“Un círculo vicioso en mi cabeza. El resultado: casi saltando desde mi balcón del piso 26 el 28 de abril”, reveló Jelena Dokic.

“Nunca olvidaré el día, solo quería que el dolor y el sufrimiento se detuvieran. Me saqué del borde, ni siquiera sé cómo logré hacerlo. Obtener ayuda profesional me salvó la vida”, indicó la extenista.

Tras ello, confesó: “Esto no es fácil de escribir, pero siempre he sido abierto, honesto y vulnerable con todos ustedes y creo profundamente en el poder de compartir nuestras historias para ayudarnos a superar las cosas y ayudarnos unos a otros”, sostuvo la deportista y comentarista televisiva.

“Estoy escribiendo esto porque sé que no soy la única que está luchando”, enfatizó Jelena Dokic.



“Solo sé que no estás solo. No voy a decir que estoy muy bien ahora, pero definitivamente estoy en el camino de la recuperación”, reconoció la ex tenista.



En su relato, también precisó: “Algunos días son mejores que otros y a veces doy un paso adelante y luego un paso atrás, pero estoy luchando y creo que puedo. superar esto. Creo en lo siguiente: está bien sentir lo que estoy sintiendo”, sumó.

“Está bien sentirse triste, solo sigue luchando y regresa. Eso es lo que estoy tratando de hacer y eso es lo que me mantiene en marcha. No te avergüences de lo que estás sintiendo”, añadió la extenista, antes de finalizar su carta.