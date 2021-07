El Mejor Jugador de Poker – Bryn Kenney

El póquer es conocido como uno de los juegos de cartas más impresionantes, interesantes y mejor pagados del mundo, dado esto, han aparecido muchos jugadores de póquer profesionales y han disputado el título de los mejores jugadores de póquer del mundo, sin embargo, hay uno que se ha cuidado el título como el mejor de todos los tiempos, conocido por más de 10 años que él mantiene el título como uno de los jugadores más audaces, estratégicos y populares de todo el mundo, su nombre esta trabajo en todas las casa de poker del mundo, su agilidad de pensamiento, su victorias y sobre todo los grandes premios que ha logrado obtener en todas las competencias de poker a nivel mundial, en la historia de los juegos de cartas, solo se ha escuchado un nombre en todo este tiempo.

Bryn Kenney

Si hubieras escuchado alguna vez que un joven de tan solo 32 años resultó ser el campeón mundial de poker y embolsarse más de $55 millones en una noche, o quizás si alguien anónimo te propondría a jugar una mesa con el y al principio ganaras y despues de algunas mesas descubrieras que este hombre te dejará sin un centavo, estamos seguro que esto te sorprenderia, y más aún escuchar el nombre de Bryn Kenney, que es conocido como el mejor jugador de poker de todos los tiempos y el cual a tan corta edad logra acumular más de $55 millones en una sola noche.

The Gathering fue la pasión de Kenney cuando era joven, como se destaca en este artículo de Paul Seaton de PokerNews, pero pronto sería el póquer donde Kenney centró su atención, y con resultados espectaculares.

Victorias

Un asiduo de los mayores torneos de póquer en línea, Kenney se ganó la reputación de ser un gran apostador. Los británicos a veces llaman a alguien como Kenney un personaje “Marmite”, es decir, o lo amas o lo detestas sin término medio. Tenemos la sensación de que:

a.) Kenney disfruta de cualquier atención

b.) No le importa lo que la gente piense de él

“Simplemente deja que su juego de póquer hable por sí mismo”, así sostiene Kenney antes de cada juego de casino y enfrentarse a los más fuertes contrincantes de poker, los cuales quieren derrocarlo de su título.

Siempre preparado para decir lo que piensa y nunca para sentarse en la valla cuando se le plantea una pregunta divisoria, Kenney se ha convertido en el paraíso de los entrevistadores, siempre entregando pepitas de oro cuando responde preguntas con franqueza.

Derrotas

Por el momento no se tiene constancia de derrotas significativas sufridas por este jugador de Póquer En Línea, lo que se tiene constancia es que su nombre sigue sonando cada vez más y su popularidad sigue subiendo, son más los campeonatos en los cuales al escuchar su nombre los participantes o renuncian o dan una gran función de juegos esperando ganar al “mago”.

Ganancias Totales

No es fácil para nadie que su nombre sea grabado en la historia de cierto deporte, juego, tendencia o cualesquiera sea la razón con la cual se debe grabar el nombre del individuo en la historia de la humanidad, sin embargo las personas que nacen dotados podrán hacer esto sin esforzarse, este es el caso de uno de los mejores jugadores de póker de la historia, podemos decir que su nombre ha sido grabado en la historia del poker y los juegos de cartas,m no hay jugador que no ha escuchado hablar de él y no hay quien no lo admire, a tan corta edad lograr ser una figura pública, la mejor pagada, y la más temida por los más profesionales jugadores de poker, es algo que no tiene cuestionamiento alguno y gasta es de admiración.

¿Quieres Retarlo?

Seguro te interese mas de el y estamos seguros que no estarías dispuesto a perder la oportunidad de retarlo en El Gran Juego, si tienes la oportunidad y eres amante del poker en línea o el poker físico, ya que esta experiencia es de una sola vez en la vida, te recomendamos ajustar tu cinturón y buscar un casino en línea en el cual primeramente podras aprender mejor y mejorar tus skills, después de esto…quien sabe…quizás tengas la oportunidad de retarlo.