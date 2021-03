Exness – broker online líder de Forex. Reseña / Crítica

¿Qué es Exness?

Exness es un broker online que ofrece sus servicios a través de dos oficinas principales en Seychelles y en Chipre. Los clientes de todo el mundo pueden disfrutar de servicios financieros personalizados y soluciones de inversión, mientras que la marca global ofrece amplias oportunidades para la venta por el menor y principalmente soluciones corporativas o sociedades.

La empresa con sede en la UE en Chipre ofrece servicios totalmente regulados a los miembros del EEE (Espacio Económico Europeo) y del mundo. Además, el broker también expandió su alcance global y estableció una entidad con sede en el Reino Unido, Exness UK Ltd, que también está totalmente regulada, respectivamente.

¿Es Exness segura o una estafa?

Para proteger los fondos invertidos, al seleccionar una empresa para una asociación a largo plazo, un trader profesional debe considerar no solo las condiciones de trading de la empresa. Pero también, lo más importante, asegúrese de que las operaciones de la empresa cumplan con los requisitos legales del país correspondiente y con los estándares financieros reconocidos internacionalmente.

¿Es legítima Exness?

Exness Group debido a su presencia en varios países y oficinas establecidas reguladas por autoridades locales necesarias que también son muy respetadas dentro de la industria. Exness UK Ltd está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (número de registro 730729), mientras que Exness CY Ltd posee una licencia de CySEC (número de registro 178/12). Nymstar Limited – autorizada por SFSA (Seychelles) (número de registro SD 025)

Por lo tanto, el broker permitió proporcionar productos o servicios financieros dentro de su actividad en los países antes mencionados y en otro país del EEE.

Premios

Junto con su historial de operaciones, Exness ha sido galardonada y reconocida muchas veces, incluidos diferentes aspectos como la satisfacción del cliente, la tecnología de trading y clasificaciones generales que reconocen su éxito.

Además, el Exness tiene un papel activo en la vida social, además de actuar como socio patrocinador de honor con varias organizaciones. Actualmente, Exness patrocina con orgullo al equipo de fútbol número uno del mundo, el Real Madrid, y a uno de los mejores jugadores de la historia Cristiano Ronaldo.

¿Cómo estás protegido?

Por lo tanto, y debido a los estándares operativos que se establecen de acuerdo con los requisitos junto con la protección del cliente, la segregación del dinero y la participación en un fondo o esquema de compensación al inversionista. El registro del EEE y la prestación de servicios transfronterizos se realizan mediante la autorización de autoridades cruzadas dentro de Europa, lo que hace que los estándares de operación de Exness sean muy razonables.

Influencia

Como la mayoría de los brokers de Forex, Exness también ofrece el uso de apalancamiento, que puede aumentar las ganancias potenciales a través de su posibilidad de saldo de múltiples cuentas iniciales.

Niveles de apalancamiento siempre dependiendo del instrumento con el que opere, bien definido por las restricciones regulatorias y su nivel personal de competencia.

Dado que FCA y CySEC junto con su directiva europea miFID redujeron significativamente la posibilidad de niveles de apalancamiento, el apalancamiento máximo que puede utilizar como trader es

1:30 para las principales monedas

1:20 para los menores

1:10 para productos básicos.

Sin embargo, una entidad global de Exness puede permitir índices de apalancamiento mucho más altos hasta 1: 2000, que también están definidos por el país de origen.

Cuentas

Por lo tanto, al interactuar con Exness, puede esperar un entorno de trading completamente regulado y seguro que le permita abrir una cuenta demo y probar estrategias de operar o abrir una cuenta real para ingresar a los mercados de divisas. Los traders de jurisdicciones mundiales pueden estar sujetos a diferentes ofertas de cuentas que varían según la regulación y el cumplimiento.

Tipos de cuenta

Las cuentas están disponibles con más de 80 opciones de divisas, mientras que la compañía cuenta con opciones de pago instantáneo y ofrece una cuenta Standard Cent Account que es ideal para los operadores de menor tamaño, una Standard Account con una oferta de raw spread y un cargo de comisión por operación. La cuenta Zero, esta cuenta permite a los traders obtener 0 spreads durante el 95% del día de trading en un total de 30 pares. La cuenta pro se conoce como cuenta de ejecución instantánea de Exness. Con esta cuenta, los traders tienen acceso a un excelente llenado sin cargos de comisión / tarifas en el comercio.

Tarifas

Como se define, el margen de Exness se basa en márgenes variables ajustados, que también se define por el tipo de cuenta. Los spreads de Standard Cent. Los spreads de las cuentas comienzan desde 0.3 pips sin comisión sobre el volumen de operaciones, lo que significa que todas las operaciones se calculan en centavos, los costos de la cuenta estándar se basan en los spreads ajustados desde 0.1 pips.

Instrumentos de mercado

Los mercados en los que puede operar con Exness ofrecen Forex populares, 107 pares de divisas, CFD sobre acciones e índices de valores, energías, metales y 7 criptomonedas.

Depósitos y Retiros

Exness realiza depósitos y retiros instantáneos sin cargos de comisión utilizando varios sistemas de pago electrónico que brindan control sobre los fondos de su cuenta de trading a conveniencia.

Opciones de depósito

Las opciones de pago incluyen la posibilidad de utilizar cualquier método para que siempre pueda elegir uno adecuado. Si bien Exness generalmente no cobra tarifas de depósito o cargos internos, su proveedor de pago de acuerdo con la residencia puede agregar alguna tarifa, así que asegúrese de verificarla.

transferencias bancarias

tarjetas de crédito

e-systems Neteller y Skrill

criptomonedas (bitcoin, tether)

Depósito mínimo

Lo que es mejor, Exness no requiere una cantidad específica al principio, por lo que podrá comenzar con tan solo 1 USD. La cuenta profesional puede exigir hasta 200 USD y, por supuesto, verificar los requisitos de margen necesarios que generalmente se establecen para cada instrumento de trading por separado. Además, verifique los métodos de pago, ya que algunos de ellos establecen un monto mínimo de transferencia.

Retiros

Como ya se mencionó, Exness no cobra ninguna tarifa ni por depósitos ni retiros. Sin embargo, verifique antes de realizar cualquier transferencia con el servicio de atención al cliente en caso de que existan tarifas que puedan ser aplicables, debido a su país de origen o tal vez por el propio proveedor de pago.

Plataformas de trading

La elección de la plataforma de negociación ofrece la selección entre los líderes de la industria MetaTrader4 y MetaTrader5 junto con las plataformas de negociación móvil y MT4 WebTerminal que permite el acceso a través de cualquier dispositivo.

Trading web

Ambas plataformas son software bien conocidas en la industria, MetaTrader4 presenta una plataforma de trading conveniente y funcional que ha sido reconocida por los traders profesionales del mundo y también por los traders minoristas. Mientras que MT5 es una versión más desarrollada de la anterior con potentes funciones y nuevas posibilidades. Puede acceder a ambos a través de Web Trading, que es gratuito desde la plataforma de descarga o instalación accesible a través del navegador.

Plataforma de escritorio

Tanto MT4 como MT5 son compatibles con todos los dispositivos, incluidos PC y MAC, por lo que usted elige qué plataforma prefiere usar, ya sea el estándar de la industria o su nueva versión desarrollada MT5. Es bueno mencionar nuevamente que cada cuenta es compatible con ambas plataformas, por lo que no es necesario especificar, puede usar dos al mismo tiempo, lo cual es genial.

Estilos de trading

Dado que hay muchos traders que aún prefieren el MT4, ambas opciones están disponibles junto con el servicio analítico con análisis técnico gratuito de Trading Central, hosting VPS de alta calidad, calendarios económicos, historial de cotizaciones y un monitoreo constante de las cuentas.

Plataforma de trading en celular

Aplicaciones gratuitas y fáciles de usar adecuadas para dispositivos iPhone y Android, que también son compatibles con las versiones MT5 y MT4, para que pueda mantenerse actualizado sobre el trading sobre la marcha. Las aplicaciones son muy apreciadas y están bien desarrolladas, por lo que puede aplicar una personalización completa en su teléfono, así como verificar el estado de la cuenta, solicitar retiros y ver informes de tarifas, todo desde su teléfono celular.

Atención al cliente

Por último, junto con condiciones cómodas para operar, obtendrá soporte avanzado que brinda servicio al cliente en 13 idiomas disponible 24/5, y soporte 24/7 en inglés y chino. En realidad, Exness obtuvo clasificaciones bastante buenas por su apoyo y es reconocida entre los mercados financieros por su excelencia.

Educación

Exness en realidad tiene su propia Academia Exness diseñada para apoyar y educar a miles de traders de todo el mundo. Hay materiales de aprendizaje desarrollados diseñados por el nivel de experiencia y que cubren lo esencial desde el principio, lo que también brinda un mayor desarrollo al aprender a administrar los riesgos de manera más inteligente y terminar con la práctica.

Exness ofrece una cuenta demo gratuita y, junto con noticias financieras actualizadas de Dow Jones, materiales educativos sólidos y Web TV con las últimas actualizaciones. Nos gusta mucho cómo Exness organiza la base de conocimientos e invierte en las mejoras de sus traders. Por lo tanto, los equipos profesionales de Exness brindan a los traders activos herramientas potentes y únicas. Allá también encontrará herramientas de investigación, análisis fundamental e investigación técnica, junto con perspectivas semanales, ideas de trading y mucho más.