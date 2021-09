Forex Estrategias fundamentales que permiten operar de manera concreta.

Estudio de los anuncios y posicionamiento:

Una vez que haya establecido su estrategia, debe interesarse por los anuncios y por sus eventuales consecuencias en operar en Forex. En efecto, como lo vimos anteriormente, los efectos de los anuncios pueden tener un impacto real en las cotizaciones e influir masivamente a los inversores.

Los efectos de anuncios pueden consultarse diariamente en los calendarios económicos o en un boletín informativo dedicado. Ahora, vamos a aprender a leer e interpretar estos calendarios.

La primera columna nos indica la hora en la que se supone debe producirse este acontecimiento y la segunda, los países concernidos por este anuncio.

La tercera columna da el título del anuncio, es decir el acontecimiento. En cuanto a la cuarta columna, nos da el período (aquí expresado en meses) en el que se anuncia este acontecimiento.

Las dos informaciones que más nos interesan aquí están indicadas en las dos columnas situadas a la derecha. El consenso nos informa sobre la cifra esperada por los economistas a la hora indicada en la columna correspondiente. Por último, la última columna nos indica la anterior cifra constatada. Lo que es necesario retener, es que cuanto más similar sea la cifra anterior a la cifra esperada, menos influencia tendrá este anuncio en el mercado y al contrario.

No obstante, resulta casi imposible analizar y comparar estas cifras lo suficientemente rápido para tomar la buena decisión. En efecto, en el momento en que estas cifras se publican, todo el mercado reacciona en función de la importancia del acontecimiento anunciado. Por otra parte, los movimientos más importantes se constataron a raíz de un anuncio. Por esta razón algunos preferirán no estar posicionados en el momento de los anuncios para no desestabilizarse por los efectos consecutivos.

Algunos consejos:

En el momento de un anuncio, se aconseja, sea pronunciarse antes del principio del anuncio para negociar mejor sus efectos sobre la totalidad del período, o esperar con el fin de pronunciarse en el momento preciso cuando aparece el anuncio. Esta última técnica requiere disponibilidad, mucha atención y reactividad pero le permite posicionarse directamente en función de la tendencia observada. Otra técnica consiste en pronunciarse en el momento que aparecen las primeras señales de cambio radical del mercado, una vez que se ha hecho el anuncio. Las tomas de beneficios de los inversores corrigen a menudo el impacto especulativo generado por el anuncio en cuestión.

Es interesante constatar que durante un anuncio, su efecto en la cotización de una divisa es casi inmediato y tiende a prolongarse a lo largo del día. Si decide utilizar esta estrategia de especulación de anuncio, no debe utilizar un apalancamiento demasiado importante y tener cuidado con no arriesgar su capital.

La estrategia de transporte:

También llamada Carry trade, esta estrategia consiste en utilizar para operar las diferencias observadas entre los tipos de interés de las divisas. La estrategia del transporte es una de las más frecuentemente utilizadas en el mercado del Forex. Se trata aquí de efectuar una operación comprando una divisa de fuerte tipo de interés y vendiendo al mismo tiempo una divisa de tipo de interés bajo. El beneficio es fácilmente apreciable ya que corresponde a la diferencia entre estos dos tipos de interés. Por supuesto, También es necesario disponer de toda la información relativa a los distintos tipos de interés de las divisas estudiadas.