Hot Sale 2020 : Los mejores descuentos y promos online

En el sitio oficial (www.hotsale.com.ar) se podrán encontrar los links para acceder a las promociones de cada empresa participante, en cada uno de los rubros. En esta edición, Clarín estará participando con ofertas de suscripción.



“La edición 2020 será sin duda particular por el contexto en el que toca llevarlo adelante. La pandemia y las medidas de aislamiento aumentaron las compras por Internet y acercaron nuevos usuarios a esta modalidad. Desde esta perspectiva, sí, tenemos muy buenas expectativas para este Hot Sale 2020. Por parte de las empresas, notamos un mayor interés en participar de este tipo de eventos”, agregó Sambucetti.



Algunas empresas apuntan a seducir no sólo desde los descuentos, sino también desde los planes de pago: habrá planes de financiación de 12 y 18 cuotas sin interés. Por otra parte, se podrá acceder a otras mecánicas de descuentos que ya se hicieron habituales para los compradores argentinos. Algunos supermercados lanzarán 2×1 en bebidas y la modalidad de segunda unidad al 70% u 80% off.

Las distintas marcas tienen una alta expectativa con respecto al evento que se da una vez al año y que se estuvo retrasando a partir de la pandemia: “Tomamos el Hot Sale cómo parte de una estrategia, acompañando al desarrollo del ecosistema digital y oportunidad de captar nuevos clientes. Tenemos una expectativa alta, yendo con propuestas agresiva”, avisaron desde Rapsodia, marca de indumentaria.



“Este año es en una fecha atípica y es ideal estratégicamente para poder ofrecer a los clientes grandes descuentos, cuotas y otros beneficios para cerrar bien la temporada de invierno, pudiendo cumplir los objetivos de venta”, aseguraron desde Oxford Polo Club.



Para aquellos descuentos que se expresan en porcentajes, es importante revisar el precio final del producto antes de comprarlo, de esta manera se podrá comprar con otras empresas que lo estén ofreciendo o con productos de similares característica para ver si conviene comprar esa oferta. Asimismo, es fundamental consultar las promociones bancarias y opciones de financiación previo a la compra. En este tipo de eventos, muchas veces pagando con una tarjeta específica se pueden obtener descuentos aún mayores.

Todas las compras realizadas a través de Internet pueden cancelarse dentro de los 10 días a partir de la fecha en que se entregó el bien o se celebró el contrato, sin responsabilidad alguna para el consumidor. Esta posibilidad, que está regulada por el artículo 34 de la Ley 24.240, también establece que los gastos de envío por la devolución deberán ser abonados por el vendedor. /Clarín

