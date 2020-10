Jorge Asís: “El proyecto Alberto es un fracaso, tenés un gobierno caído”

En su análisis político semanal en Animales Sueltos, con Luis Novaresio, Jorge Asís aseguró que “el proyecto Alberto es un fracaso”, ya que “la aptitud para gestionar está cuestionada. Tenés un gobierno caído”.

“En la Argentina no hay grieta, hay una sucesión de bandas que confrontan”, aseveró.

“Con el fallo de la Corte el Gobierno está dormido, todavía no despertó. Hoy no hay poder político. El Gobierno esta muy debilitado y el pesimismo está muy instalado incluso dentro de los funcionarios. Hay una especie de muestrario de fuertes desgracias simultáneas con un Gobierno con la aptitud para gestionar cuestionada. Si el fallo hubiera sido distinto… ¿qué pasa con toda esa sociedad blanca que salió a pedir? Nunca fue tan fácil palpar las nalgas tiernas de un gobierno peronista, lo cual me permite cuestionar el carácter peronista de este gobierno”.



“El proyecto Alberto es un fracaso. Hoy, este Alberto, no le sirve ni a Clarín ni a la Dra. No se comportó como creían. Hay una especie de ineptitud del Gobierno, hubo un crecimiento desmedido durante dos meses pero, los que esperaban otra cosa, dicen que no lo aprovechó. Tenés problemas de gestión política, un Estado calamitoso con simultaneidades terribles y un pesimismo en la sociedad y los empresarios por debajo, incluso, de la realidad. En la Argentina no hay grieta, hay una sucesión de bandas que confrontan”.

“Tenés un gobierno caído como consecuencia de una guerra política privada entre la Dra. y Clarín y compañías mediáticas. La Argentina está al borde de una anomia, con carencia de norma y reglas, y todo está bajo cuestionamiento. Venimos de 7 meses de encierro y se multiplican los muertos: nos quedamos con el fracaso económico y con los muertos. Se juntaron todas”.

“Al tema económico no le encuentran la vuelta. El plan es resistir, llegar con un poco de aire a marzo, pero tenés que soportar el vendaval que es diciembre. Veo que será muy difícil que haya PASO por cuestiones económica. El Gobierno puede resolver su interna política a partir de la fragmentación de la oposición, que las necesita”.

“Se habla mucho de cambios en el gabinete pero también hay indecisión, quién va a decidir en este tema. A Massa lo quieren arrastrar para el Gabinete. Tienen que haber cambios porque el Gobierno está débil, necesitás tipos que te arrastren la marca, que sean más o menos pesados. Acá no tenés quién banque, el Gobierno mostró una gran debilidad y una falta de apoyo total, incluso de los muchachos de La Cámpora. Podrían haber mostrado otro músculo. Jamás hubo un Gobierno peronista al que lo llevaran puesto 4 mil señoras”.