LA CARTA DE UN MÉDICO A ALBERTO FERNÁNDEZ

Estamos acá siguiendo los protocolos y lineamientos que el ministerio de salud y su gabinete nos señala. No le vamos a pedir permiso para ocupar un turno en quirófano y una cama en UTI para un paciente que tiene que operarse de un tumor maligno, ni para uno que está hace 5 años en una lista de espera a que llegue su órgano para darle una chance para poder vivir, ni para un paciente con cálculos en la vesícula que hace 8 meses que espera para una cirugía programada y que ya no tolera ni tomar agua en su casa.

No se lo vamos a pedir porque ser Presidente no lo hace ni profesional de la salud, ni especialista en ninguna de las áreas medicas. Por lo tanto, no existe punto de discusión. Todos tienen derecho a la atención médica, el que tiene poco en el hospital público y al que le descuentan 15 lucas por mes, tiene el derecho en el sector privado. Aunque usted diga que nos apoya y valora, jamás estuvo de guardia 24 hs en un hospital; no dio un parte médico de muerte a la familia de un paciente; no estuvo 12hs de ayuno y sin ir a orinar por la demanda en la atención…