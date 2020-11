Lanzamiento de videojuegos este 24/11/2020

Este mes está siendo dominado por las nuevas consolas, algo que es normal debido a que se trata de una nueva generación que todos estábamos esperando. Siempre está muy bien y es agradable abrir por primera vez tu nueva consola y verla nueva y reluciente, sin embargo, una consola no tiene nada que hacer si no tienes videojuegos a los que jugar en ella, por eso, hoy os traemos algunos juegos que salen mañana para que los podáis disfrutar de inmediato y sacarlos un poco a la luz debido a que están algo eclipsados por las consolas. Además, aunque sean nuevos podéis encontrarlos mucho más baratos en páginas de game keys o cd keys en las que os lo descargaréis en formato digital.

Empezamos con uno de los más esperados del mes de noviembre,la nueva entrega de Football Manager 2021 que al igual que su entrega anterior llega como un gran juego en el que destinar un gran gran número de horas que ya está en páginas de cd keys compare a 16,13€. Si aún no conocéis la saga, cosa que dudo puesto que esta es su entrega número 42, en este juego no nos dedicamos a jugar los partidos de un equipo cualquiera sino que seremos el manager de uno de ellos. Esto conlleva muchas responsabilidades, como encargarse de los fichajes, así como los entrenamientos, la gestión del dinero y la publicidad, es decir, eres completamente el responsable y el presidente de un equipo. Así que como podéis ver, no se trata tanto de un juego de temática deportiva si no de gestión, tanto de recursos como de estrategia a la hora de tomar tus decisiones. Sin embargo, aunque puede parecer menos divertido que formar parte de la acción de un clásico con tu equipo favorito, Football Manager 2021 tiene algo que te engancha y te hace dedicarle más horas de las que tenías pensado en un principio, aunque todo hay que decirlo, este juego se estrena mañana en PC y no estará disponible para las plataformas de PlayStation.

Otra que también sale mañana y que es uno de los lanzamientos anuales que nunca falla es Just Dance 2021 con el cuál podréis estrenar, esta vez sí, vuestra nueva PS5 ya que sale mañana para esta plataforma y con compare keys Just Dance 2021 os saldrá a un precio muy económico. Just Dance es una franquicia que lleva ya muchos años proporcionándonos títulos que nunca decepcionan si es el tipo de juego que te gusta ya que podrás bailar todas las mejores canciones que han salido este año con las cuales te lo pasarás de lujo a la par que haces un poco de ejercicio sin tener que salir de casa. Además, saliendo en las fechas que sale, puede ser un gran regalo de Navidad para aquellas personas que hayan disfrutado de sus entregas anteriores y que sin ninguna duda disfrutarán de esta también ya que esta vez trae 40 canciones completamente nuevas acompañadas de las mejores coreografías para que te sientas como un auténtico bailarín.

Por último, un juego algo más pequeño pero no por ello menos importante, llega mañana al mercado de la PS5, y unas semanas más tarde a las plataformas de Xbox. Estamos hablando de Overcooked All You Can Eat que es la nueva entrega del frenético y divertido videojuego de cocina. Esta saga cuenta ya con 2 entregas anteriores, y para quien no los conozca es un concepto muy sencillo, tomas el control de un avatar con el que deberás completar los encargos de comida que te vayan llegando pero no lo deberás hacer solo, sino acompañado con tus amigos o familia en un modo local. Esto lleva a situaciones muy graciosas puesto que el escenario va cambiando, haciendo que la comunicación con tu compañero sea clave para completar el trabajo satisfactoriamente. Es por eso, que este si que es un regalo perfecto de Navidad para cualquier persona puesto que no tiene una dificultad mecánica y puede llevar a pasar un muy buen rato con las personas a las que quieres. Además, esta vez es la primera vez que se va a poder acceder a un modo online haciendo que la vida útil del juego se alargue haciendo que pueda ser jugado en cualquier momento a cualquiera de sus modos nuevos haciendo que cada nivel sea una sorpresa.