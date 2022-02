Leandro Rud contó que tiene cáncer y que no tiene cura

Leandro Rud brilló como mánager de las modelos más famosas de la Argentina. Sin embargo, en 2014 decidió cerrar su agencia porque no estaba nada bien de salud. Sufría ataques de pánico y no disfrutaba de la vida, por lo que priorizó otras cosas.

Los reiterados malestarles físicos lo llevaron a realizarse varios estudios, pero ninguno arrojó nada raro. Todo cambió tras la repetición de una tomografía, donde descubrieron que tenía cáncer en las glándulas salivales de la parótida. “Me dijeron que no tiene cura”, dijo el exrepresenante.

“Era lo que nunca hubiera querido escuchar. Me fui a mi casa, llamé a mi hermana, que me había acompañado en la internación para hacer los estudios. Le dije a ella y a mi madre que tenía cáncer. No quería ver a nadie, vivía durmiendo”, recordó en diálogo con Infobae sobre las horas posteriores a la noticia.