Murió Andrew Fletcher, fundador de Depeche Mode

Andy Fletcher, teclista y miembro fundador de la banda británica de música electrónica Depeche Mode, murió este jueves a los 60 años, según anunció el grupo en sus redes sociales.

«Estamos impactados y llenos de una tristeza sobrecogedora por la muerte prematura de nuestro querido amigo, miembro de la familia y de la banda«, escribió la mítica formación en su mensaje.

Los creadores de temas como Enjoy The Silence o Personal Jesus, indicaron que Fletch, como llamaban a Fletcher, «tenía verdaderamente un corazón de oro y siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, unas buenas risas o una pinta fría».

Tras informar del deceso, cuyas causas aún se desconocían este jueves por la noche, los compañeros de Fletcher mandaron asimismo su recuerdo a su familia, y pidieron que se «respete su privacidad en este difícil momento».

En década de 1970, Fletcher formó la banda Composition Of Sound junto a Martin Gore y Vince Clarke. Fue con la llegada del cantante Dave Gahan cuando, en 1980, cambiaron su nombre a Depeche Mode, grupo que fundaron en Basildon, en el condado de Essex (este de Inglaterra, Reino Unido). Comenzaron entonces sus años de mayores éxitos.

Hace solo dos años, Fletcher ingresó en el Salón de la Fama del Rock.





La banda, que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, conoció sus mayores éxitos en las décadas de 1980 y 1990, con canciones como Just Can’t Get Enough, Everything Counts, People Are People, o New Life. El grupo permanece en activo y cuenta con una nutrida legión de fans.

Nacido en 1961 in Nottingham (Reino Unido), Fletcher tocó en todos los álbumes de estudio de Depeche Mode, incluidos Songs Of Faith And Devotion (1993) y Ultra (1997), que alcanzaron el número 1 en la lista de álbumes del Reino Unido.



Andrew Fletcher, Dave Gahan, Alan Wilder y Martin Gore de Dlepeche Mode en los 80.

Al no ser el cantante ni el compositor principal, los fans solían considerar en los últimos años a Fletcher como el encargado del lado comercial de la banda. En 2013, según recoge The Guardian, Fletcher se definió a sí mismo como «el tipo alto del fondo, sin el cual esta corporación internacional llamada Depeche Mode nunca habría funcionado». / 20 Minutos